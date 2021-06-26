Erdoğan: Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz

Kanal İstanbul'da çalışma başlıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni sayfa açıyoruz, ülkemizin gelişmesi milletimizin güçlenmesi yönünde atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Boğaz'dan 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Her büyük geminin Boğaz geçişi, şehir için ciddi risk anlamına geliyor.

''BİZE SORULMADI DİYENLERE SESLENİYORUM: KİME SORULMASI GEREKİYORSA ONLARA SORULUP YOLA ÇIKILDI''

Boğaz'da hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Birileri bize sorulmadı diye sızlanıyorsa da projenin her aşaması bilime hukuka uygun. Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır.''

KANAL İSTANBUL PROJESİ



Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde yer alacak Kanal İstanbul projesi, 45 kilometre uzunluğunda, 20,75 metre derinliğinde olacak. Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak.