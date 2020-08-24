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Erdoğan : "Bundan sonra olacakların sorumlusu Yunanistandır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:12
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Erdoğan : "Bundan sonra olacakların sorumlusu Yunanistandır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz." dedi.

"22 Ağustos tarihi öncesinde tahakkuk etmiş olup, vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan ya da resen veya idarece tarh edilen her türlü vergi, ceza ve geçici veya gecikme faizinin ödeme sürelerini de 31 Aralık 2020'ye erteliyoruz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 yılı 3. vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin alınmamasını kararlaştırdık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık'a, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık'a kadar uzatıyoruz." dedi.

Karadeniz'deki doğal gaz rezervi

"Tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var, inşallah bu müjdenin devamı gelecek." ifadesini kullanan Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte Akdeniz'de de benzer müjdeli haberler alacağımızı ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güneş enerjisi konusunda büyük bir hamle başlatıp hem yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelimizi yükselteceğimizi, hem de atıl kaynakları ekonomiye kazandıracağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Karadeniz'de bulunan rezerve ilişkin Erdoğan, "Doğal gazın ucuzlaması ile konuttan sanayiye her alanda milletimizin cebine ilave kaynak girişi sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Tüm dünyanın takdirini kazanan bir doğal gaz rezervi keşfinin ardından ekonomi notumuzu olumsuza çevirenlerin bu aklı nereden aldığını, ülkemizdeki kimi manşetlerden ve beyanatlardan görebiliyoruz." dedi.

Yunanistan'ın Navtex ilanı

Yunanistan'ın Navtex ilanı ile ilgili de Erdoğan, "Bu açıklama, bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır." dedi.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanYunanistanDoğu Akdeniz
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