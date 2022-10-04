Erdoğan canlı yayında duyuracak...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım merak konusu oldu. Tüm Türkiye'ye çağrıda bulunan AK Partili Çelik "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık" ifadelerine yer verirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı grup konuşmasının yeni bir aşama olacağını duyurdu. Çelik'in açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtü' çıkışına yanıt olarak yorumlandı.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.

HERKESİ EKRAN BAŞINA BEKLİYORUZ

Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."