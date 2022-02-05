Erdoğan corona virüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün hafif belirtiler üzerine eşi Emine Erdoğan ile birlikte test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını belirtti.

Görevinin başında olduğunu ve çalışmalarına evden devam ettiğini kaydeden Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.''