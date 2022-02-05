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Erdoğan corona virüse yakalandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testleri pozitif çıktı. Erdoğan, Omicron varyantı olan hastalığı hafif geçirdiklerini açıkladı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:33
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Erdoğan corona virüse yakalandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün hafif belirtiler üzerine eşi Emine Erdoğan ile birlikte test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını belirtti.

Görevinin başında olduğunu ve çalışmalarına evden devam ettiğini kaydeden Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.''

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