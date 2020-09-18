Erdoğan: Covid-19 tedbirlerini yeniden artıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Herşeyden önce bu süreç başladığında (Covid-19 salgını) bildiğiniz gibi sürekli uyarılarımız oldu. Fakat ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi ve dikkat edilen dönemlerde bu vaka sayılarının düştüğünü gördük. Fakat biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Bazı illerimizde de olumlu dönüşler başladı.

"Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız"

Biliyorsunuz, 64-65'e kadar ölüm artışları bizim için çok büyük önem arz ediyor. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun iç in de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de toplu taşım araçlarında olsun gerek düğün, nikah vs. buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik, bunları keyfi yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır.

Aşı çalışmaları

Aşı çalışmalarımız sıkı şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor. Özel sektör de aynı şekilde, yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz. Firmalar bize olumlu bazı işaretler veriyor.

"Oruç Reis'i çekmemizin anlamı diplomasiye fırsat tanımak"

Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun bir anlamı var. Diplomasiye bir fırsat tanıyalım. Bunun için yaptık. Fakat bu Oruç Reis'in bakım için çekilmesi bizim tamamen sismik araştırmalarımızın durması anlamında değildir. Bakım çalışmaları bittiğinde görev yerine dönerek çalışmalarına aynı şekilde devam edecektir.

Yunan Cumhurbaşkanı gövde gösterisi yapacaksa biz daha büyüğünü yaparız.

Miçotakis ile görüşme konusunda sıkıntımız yok. Neyi görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz, aslolan budur.

Mısır ile görüşme olacak mı?

"Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız. Hiçbir açıdan engel yoktur ama Yunanistan ile yaptığı anlaşma bizi üzmüştür.

