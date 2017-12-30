Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Söz yüzüğüne dair merak ettikleriniz
Evliliğin ilk adımını atanlar dikkat!
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Kendini onarabilen cam geliştirildi
Kendini onarabilen cam
Kış hamilelerine uyarı: Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
banner37
banner34

Erdoğan'dan ABD ve İsrail'e Kudüs uyarısı

banner35

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İsrail yönetimlerine Kudüs konusunda gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaları uyarısında bulundu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:04
Erdoğan'dan ABD ve İsrail'e Kudüs uyarısı
banner10

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail yönetimlerine Kudüs konusunda gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaları uyarısında bulundu.

Erdoğan, ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) Kongresi'ne görüntülü bir mesaj yolladı.

Mesajında, Amerikalı Müslümanların yeni sınamalar, farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya olduğuna değinen Erdoğan, MAS-ICNA Kongresi'nin bu bağlamda yararlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Küresel siyaset, ekonomi ve diplomasideki türbülansların kahir ekseriyeti İslam coğrafyasında yaşanıyor. İslam dünyasında mevcut sorunlarımıza çözüm ararken sürekli yenilerinin ortaya çıktığı, kimi bölgelerde sorunların trajedi boyutuna ulaştığı sancılı günlerden geçiyoruz. Müslümanlar bir taraftan Suriye'den Irak'a, Yemen'den Somali'ye geniş bir coğrafyada çatışmalarla, terörle, kıtlıkla ve yoksullukla boğuşurken diğer taraftan da Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor."

Irkçı siyasi partilerin oy oranlarını artırdığına, bazı ülkelerde iktidar ortağı bile olduğuna işaret eden Erdoğan, bu durumdan en çok gurbetçi ve azınlık durumundaki Müslümanların etkilendiğini vurguladı.

Erdoğan, "İşin daha da vahimi bu tablo karşısında sergilenen kayıtsızlıktır. Birçok Batılı siyasetçi ve medya mensubu, azınlıklara hayatı dar eden ırkçı akımlara ve nefret suçlarına karşı üç maymunu oynuyor. Her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler kendi ülkelerinde yaşanan hukuksuzlukları görmezden geliyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, her fırsatta iç çatışmalara davetiye çıkaran, toplumsal barışı dinamitleyen ve Müslümanların hayatlarını zindana çeviren bu çifte standarda dikkati çektiğini belirtti.

Hem kendi vatandaşlarının hem de kardeş olarak gördükleri toplumların emniyet ve huzuru için bu mücadeleyi her platformda yürütmeye kararlı olduklarını aktaran Erdoğan, "Siyasi, sosyal ve sivil toplum açısından çok güçlü konuma sahip Amerikan Müslümanlarının da bu mücadelemize destek vereceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

KUDÜS MESAJI DAMGASINI VURDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletlerde (BM) Güvenlik Konseyinin 14 üyesinin yanı sıra Genel Kurulda 128 ülkenin Türkiye'nin öncülük ettiği bir kararı desteklediğini hatırlatan Erdoğan, "Kudüs meselesinde elde ettiğimiz zafer bizlerin dayanışma içerisinde hareket ettiğimizde neleri başarabileceğimizi ortaya koymuştur." görüşünü dile getirdi.

Bu başarıyı "hak, adalet ve özgürlük mücadelesinde adeta bir dönüm noktası" olarak nitelendiren Erdoğan, "Bu zafer vahdetin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu zafer aynı zamanda parayla satın alınmayacak değerler olduğunu da tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, BM Genel Kurulunda Kudüs'le ilgili oylama öncesi üye ülkelere yaptığı şantaj ve tehditlerin boşa çıktığına dikkati çeken Erdoğan, 128 ülkenin Kudüs'ün tarihi statüsü ve kutsiyetinin korunmasını sahiplendiğini kaydetti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kudüs oylamasından elbette herkesin çıkarması gereken dersler vardır. Amerikan ve İsrail yönetimlerini gerilimi daha da tırmandıracak yeni adımlardan özellikle kaçınmaya davet ediyorum. Zira Kudüs bizler için çıkar hesaplarına kurban edilmeyecek kadar aziz bir şehirdir. Kudüs tüm Müslümanların göz bebeği, namusu, kırmızı çizgisidir."

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanı olarak Türkiye'nin Kudüs'le ilgili mücadelesini sürdüreceğini anlatan Erdoğan, bu konunun Müslümanlar için bir uyanış vesilesi olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara, "İslam alemi artık gerçek gücünün farkına varmalıdır." mesajını da iletti.

Hiç kimsenin Müslümanların arasına girmesine müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz zaman aşamayacağımız bir şey yoktur." diye konuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa’nın havası en kirli 10 şehrinden 8’i Türkiye’de!
Avrupa’nın havası en kirli 10 şehrinden 8’i Türkiye’de!
Üniversite onaylı "Müslüman yılbaşı kutlamaz" ve "Piyango haramdır" afişleri
Üniversite onaylı "Müslüman yılbaşı kutlamaz" ve "Piyango haramdır" afişleri
Erdoğan: Torunlarıma aslan hediye etmek istedim, Berat Bey "Tehlikeli olur" dedi
Erdoğan: Torunlarıma aslan hediye etmek istedim, Berat Bey "Tehlikeli olur" dedi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim