Erdoğan'dan Afrika Gazetesine büyük tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'nde, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KKTC'deki kardeşlerimizin de Afrin konusunda tavır almasını istiyorum" diyen Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'na atfen kara propaganda yapıldığına işaret ederek, “Propagandayı yayanlara karşı oradaki vatandaşlarımızın gerekli cevabı vereceğine inanıyorum” dedi.

Kongre öncesinde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Kara harekatı devam ediyor, durmak yok. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor ve şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır ifadesini kullandı.

Erdoğan’dan Afrika’nın manşetine tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika gazetesinin manşetine de tepki gösererere, "Kuzey Kıbrıs’ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. Türk ordusunun Kıbrıs’tan sonra Suriye’de de işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin gereken cevabı orada vermesi lazım.” dedi.