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Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması!

Türkiye'de yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık" dedi. "Çalışma hayatında çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını" vurgulayan Erdoğan, TİSK ile ilgili de açıklamalar yaptı.

06 Aralık 2022 Salı 14:07
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Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması!



Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.

"ÇALIŞMA HAYATINDA ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUN YOK"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

TİSK yönetimine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Geçmişte sıkıntılar yaşamış bir ülkeyiz. Ülkemize ağır maliyetler olmuştur. İktidara geldiğimiz günden beri çalışma hayatında adaleti elden bırakmayarak orta yolu bırakmaya gayret gösterdik. İşverenlerimiz de çalışanlarımız gibi bu durumu en yakın şahididir.

İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık. TİSK sadece açıklama yapan bir kurum olmaktan çıkmıştır. Çalışma hayatında çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını gördük, yaşadık.

Dikkat çekmek istediğim husus Türkiye'nin son 10 yılda siyasi ve ekonomik engellemelere rağmen küresel liderlik seviyesine ulaşmasıdır. Bu süreçte elbette bedeller ödedik. En basitinden dünya milli gelir sıralamasında bugün bulundurduğumuz yerin iki kat üstüne ulaşacakken bira daha sabretmek durumunda kaldık.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanAsgari ücret
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