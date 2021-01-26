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Erdoğan'dan aşı açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde en gelişmiş ülkelerin bile sıkıntı yaşadığını söyledi. Türkiye'nin hızla anlaşma yaparak aşı alımına başladığını söyleyen Erdoğan, "İlk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek" dedi.

26 Ocak 2021 Salı 14:41
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Erdoğan'dan aşı açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sosyal Atama Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik. Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık.

Salgın döneminde verdiğimiz destekle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde aşı sıkıntısı var, bulamıyorlar. Hızla aşılarımızı aldırmay başladık. İlk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. En müreffeh ülkelerde dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık."

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