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Erdoğan'dan BAE’li iş insanlarına Türkiye'ye yatırım çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı açıklamada, "Hedef ikili ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak” derken, “Türkiye iş yapma ve yatırım konusunda son derece cazip bir mevzuata sahip” diye konuştu.

15 Şubat 2022 Salı 10:12
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Erdoğan'dan BAE’li iş insanlarına Türkiye'ye yatırım çağrısı
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Erdoğan, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı açıklamada Erdoğan, “Hedef ikili ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak” derken, “Yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek iradeye sahibiz” diye konuştu.

“Çok geniş bir yelpazede imzalanan belgeler birlikte çalışma arzumuzu ortaya koymuştur” diyen Erdoğan, “Türkiye iş yapma ve yatırım konusunda son derece cazip bir mevzuata sahip” diye konuştu.

“Türkiye genç nüfusu ile yeni girişimlere öncülük ediyor. Kısa sürede önemli bir mesafe alacağımıza inanıyorum” diyen Erdoğan, “Salgın bizim için yeni fırsat pencereleri açtı. Türkiye yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor” şeklinde konuştu. 

13 ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hükümeti arasında savunma sanayii, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan başkanlığındaki heyetler arası görüşmesinin ardından ikili anlaşmalar imza altına alınmıştı.

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