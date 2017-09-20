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Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda çarpıcı mesajlar

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu görüşmeleri, dün 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başladı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:30
Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda çarpıcı mesajlar

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta 2008'de başlayan kapsamlı müzakere sürecinin, Rum tarafının anlaşılmaz tutumu sebebiyle sonuçsuz kalmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

Erdoğan, “Doğu Akdeniz'de son yıllarda keşfedilen doğal kaynakların bölgenin barışına, istikrarına ve refahına hizmet etmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Kıbrıs Türklerinin haklarına saygı gösteren çözüm tekliflerini değerlendirmeye hazırız" dedi.
      
Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu görüşmeleri, dün 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başladı.     

Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer alarak, Genel Kurul'a hitap etti.     

"NÜKLEER SİLAHLARIN HER ÇEŞİDİNE KARŞIYIZ"     

Bugün görmezden gelinen her krizin, yarın bölgesel ve hatta küresel bir çatışmanın fitilini ateşleme potansiyeline sahip olduğunun asla unutulmaması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Bu çerçevede son günlerde dünya gündemini giderek daha yoğun şekilde meşgul eden nükleer silahların her çeşidine karşı olduğumuzu da özellikle belirtmek istiyorum. Dünyayı nükleer silah belasından tümüyle temizlemeden bu tür sorunların üstesinden gelemeyeceğimiz açıktır" ifadelerine yer verdi.     

Konuşmasında Kıbrıs’a da değinen Erdoğan, Kıbrıs'ta 2008'de başlayan kapsamlı müzakere sürecinin, Rum tarafının anlaşılmaz tutumu sebebiyle sonuçsuz kalmasından üzüntü duyduklarını belirtti.
 
Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de son yıllarda keşfedilen doğal kaynakların bölgenin barışına, istikrarına ve refahına hizmet etmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Kıbrıs Türklerinin haklarına saygı gösteren çözüm tekliflerini değerlendirmeye hazırız" diye konuştu.     

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