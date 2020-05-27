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Erdoğan'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılış töreninde açıklamalar

Eski başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:56
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Erdoğan'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılış töreninde açıklamalar

27 Mayıs darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60'ıncı yıldönümünde, 5 yıllık çalışmaların sonunda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor. Adanın ziyarete açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, siyasiler, askeri yetkililer ve davetliler katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler tören öncesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra törenin yapılacağı Adnan Menderes Kongre Merkezi'ne geldi. Tören piyanist Emir İlgen'in konseriyle başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU

Eski başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açıldı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bundan tam 60 yıl önce tarihinin en kara günlerinden bir olan 27 Mayıs darbesine maruz kaldı. Yassıada'da yapılan iş yargılama değil, bir hukuk cinayetiydi. Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı çiğneyenlerin ülkenin meşru yöneticilerini anayasayı ihlal ithamıyla giriştikleri bir hukuk cinayetiydiö dedi. Erdoğan, "Yassıada'yı da Yaslıada'yı da tarihe gömüp burasını Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirmeyi kararlaştırdık. Bu da bize nasip oldu. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, geçmişten bugüne verilen istiklal ve istikbal mücadelesiyle gönüllerdeki hasbi sevginin nişanesi olacaktırö ifadelerini kullandı. 

“FATİH SONDAJ GEMİMİZ KARADENİZ'E AÇILACAK"

Fatih Sondaj Gemisi'yle ilgili önemli bir bilgi paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz 29 Mayıs günü İstanbul Boğazı'ndan geçerek yeni sondajlar için Karadeniz'e açılacak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanÖzgürlükler AdasıDemokrasi Ve Özgürlükler Adası
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