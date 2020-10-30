Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

"İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"
30 Ekim 2020 Cuma 14:57
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik."
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