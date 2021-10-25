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Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var

Kabine toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin ekonomiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 21:52
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Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var
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T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat 40 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile ilgili eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, "Şu anda bakıyorsunuz her evde araba var, kapıcısında araba var. Şu anda 2. el araba yetişmiyor zaten. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"BAKIYORSUNUZ HER EVDE ARABA VAR"

"Utanmadan sıkılmadan, 'Aşı yok' diyor. 'Evine götürecek ekmek yok' diyor. Böyle bir yalan olur mu? Bunlar korkulması gereken yüceler yücesinden korkmuyorlar ki. Bunlarda edep ahlak yok ki. Şu anda bakıyorsunuz her evde araba var, kapıcısında araba var. Şu anda 2. el araba yetişmiyor zaten. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz .

"BİZİ KANDIRAMAZSINIZ"

Ama bunu televizyon ekranlarından vatandaşa anlatıp kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız. Çünkü biz her şeyin istatistiğini tutuyoruz. Büyük vizyonlara ve hedeflere odaklanırken burnumuzun dibindeki meselelere sırtımızı dönmüyoruz. Terörle mücadele, işsizlikle mücadele bizim için aynı mesafededir. Bunları hepsi de aynı makinanın farklı parçaları gibi birbiriyle yakından ilişkilidir. Bu dönemdeki talihsizliğimiz, küresel kriz ile ülkemize saldırıların aynı dönemde olmasıdır.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERDE DURUM DAHA VAHİM"

Türkiye bu fiyat artışlarını halkına nispeten yansıtan ülkelerin başında geliyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde durum çok daha vahimdir. Türkiye olarak artan üretim ve lojistik gücümüzle yaşanan sıkıntıları kendimiz için fırsata dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yaşanan fiyat artışları ve diğer sıkıntıları vatandaşlımızı bunaltmaması için gereken tedbirleri alıyoruz.

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