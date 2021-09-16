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Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz

Kırşehir'de konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona yönelik mesajlar verdi, "Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz" dedi.

16 Eylül 2021 Perşembe 15:55
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Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında konuştu.

Konuşmasında fiyat artışlarına değinen Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz"  dedi.

Erdoğan, "En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketerdeki fahiş artışların önüne geçeceğiz" diye konuştu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK BÜYÜME RAKAMLARI"

Salgın döneminde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına ulaştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı, "İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdam salgın öncesi dönemin dahi üzerine çıktı. Kimi ülkeler gibi hazırda paramız ve zahmetsiz para getiren kaynaklarımız olmadığı halde bu başarıları yakaladık" şeklinde konuştu. 

PANCAR ALIM FİYATI

Erdoğan konuşmasında bu yılki pancar alım fiyatlarını da açıkladı. Fiyatın 336 liradan 420 liraya yükseltildiğini duyuran Erdoğan, "Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"İki yıldır dünyayı sarsan her ülkeye ekonomik yönden ağır darbe vuran bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın bizi de etkiledi. Bu süreçten en çok etkilenenlerin başında esnafımız, ticaret erbabımız geliyor. Salgının esnaf üzerindeki yükünü hafifletmek için tedbirler aldık. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini hayata geçirdik" 

Gelişmiş ülkelerin bile ciddi sarsıntılar yaşadığı dönemde kayıplarımızı kısa sürede telafi ederek yolumuza devam ediyoruz. Sıkıntılarımız, dertlerimiz yok mu? Elbette var. Ama çok çalıştığımızda üstesinden gelemeyeceğimiz hususlar değil." 

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Erdoğan
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