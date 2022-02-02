Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada hem ekonomik gelişmeler hem de Irak ve Suriye'de PKK'ya düzenlenen ''Kış Kartalı Harekatı'' ile ilgili önemli mesajlar verdi.

''Türkiye'yi kendi modeliyle, kendi gücüyle dünyanın en büyük en 10 ekonomisi arasına sokacak atılımın içindeyiz'' diyen Erdoğan, yüksek enflasyon sarmalını da her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen ortadan kaldıracaklarını söyledi.

PKK'ya yönelik Irak ve Suriye'de başlatılan ''Kış Kartalı Harekatı''na değinen Cumhurbaşkanı, ''İnlerine gireceğiz dedik, girdik. Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar'' diye konuştu.

''HAYALİ OLMAYANIN HEDEFİ, HEDEFİ OLMAYANIN DA ROTASI OLMAZ''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütme mücadelemize en büyük desteği veren kuruluşlardan biri de TÜGİK'tir. Sizlerle birlikte daha ülkemize kazandıracak çok eserimiz var. Hayali olmayanın hedefi olmaz, hedefi olmayanın da rotası olmaz. Eğitimde derslik sayımızı 607 bine çıkarmasaydık öğretmen sayımızı güçlendirmeseydik üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükseltmeseydik bugün bulunduğumuz yerde olmazdık.

''TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ İÇİNE SOKACAK YENİ BİR ATILIMIN İÇİNDEYİZ''

Türkiye'yi tamamen kendi modeliyle, kendi gücüyle, kendi programıyla dünyanın en büyük en 10 ekonomisi arasına sokacak atılımın içindeyiz. 2023'ün eşiğindeyiz ve Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini yaşıyoruz.

''KIŞ KARTALI HAREKATI'' AÇIKLAMASI

İnlerine gireceğiz dedik, girdik. Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar.

''BAY KEMAL; YAKINDA İKİNCİ NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ DE GELİYOR''

(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün. Bak Bay Kemal; yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, biz çalışıyoruz. Sizin hayatınızda mum vardı, gaz lambası vardı. Bunlar ya en pahalı enerjinin olmayan enerji olduğunu bilmeyecek kadar cahiller ya da kafaları ve kalpleri başka yerlere bağlı. Enerji yatırımlarımızı sabote edenlere yapmayın bu millet, bu iş dünyası sizi çarpar diyoruz. (Kılıçdaroğlu'na) Bir lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara kanmaz.

EKONOMİK GELİŞMELER

20 Aralık bir kırılma noktasıdır. Faiz konusundaki dayatmaları etkisiz hale getirdik. Yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz. Geçtiğimiz yılı 225 milyar doları aşan tarihimizin en yüksek ihracatıyla 500 milyar doları bulan dış ticaret hacmiyle kapattık. Ocak ayı ihracatımız yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.''