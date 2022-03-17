Erdoğan'dan enflasyon ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

''2023 SEÇİMLERİ ÜLKEMİZİN KADERİ İÇİN YOL AYRIMINI İFADE EDECEK''



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk. En büyük istişareyi de milletimizle yaptık. Attığımız her adımda önce milletimize onunla birlikte teşkilatlarımızın gözüne baktık. Kurumsal işleyişin yürümesini sağladık. AK Parti milletin partisidir, sesidir. 2023 seçimleri AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın geleceğinin ötesinde ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YARIN AÇILIYOR

1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak hatta bir numarası diyebileceğim bir köprüyü inşa ettik. Anlamı var. Burası Çanakkale. Çanakkale Zaferi'nin taçlandığı bu bölgede bu eseri ortaya koymak... 6 dakikada Avrupa'dan Asya'ya Asya'dan Avrupa'ya geçecek adımı, yatırımı gerçekleştirmiş olduk.

''RİZE-ARTVİN HAVALİMANIMIZ BİTİYOR, ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇILIŞINI YAPACAĞIZ''

Ey ana muhalefet Ordu-Giresun'da denizin üzerinde havalimanı yaptık haberiniz var mı? Rize-Artvin'de de havalimanımız bitiyor önümüzdeki ay onun da açılını yapacağız haberiniz var mı?

''DÖVİZ KURUNDAKİ, ENFLASYONDAKİ DALGALANMALAR YAŞADIĞIMIZ GEÇİŞ SÜRECİNİN BEDELLERİ''

Döviz kurundaki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Durmadık çalışıyoruz. Bütün bu yatırımları yaparken bu yatırımları da özellikle zaman oluyor bakıyorsunuz yap işlet devret ile yapıyoruz bunu da akılları almıyor. Öğren de gel.

''RESMİ ÖZEL OKUL SAYISINI 50 BİNDEN 90 BİNE ÇIKARDIK''

Eğitimde ülkemizdeki resmi özel okul sayısını 50 binden 90 bine çıkarmışız. Bekleriz ki siyasi rakiplerimiz bunu 100 bin 120 bine çıkarma taahhüdü ile karşımıza gelsin. Üniversite sayısını 76'dan 207'ye, öğrenci sayısını 1,6 milyondan 8,5 milyona çıkarmışız. Üniversitemizin olmadığı il yok. Batı'da ne varsa Doğu'da da Güneydoğu'da da o olacak dedik.

''ASLA AYRIM YAPAMAYIZ''

Bazıları saf saf soruyor 'Siz gerçekten Kürtleri de seviyor musunuz?' diye. Asla ayrım diye bir şey yapamayız. Rabbimizin tüm yarattıklarının siyahı ile beyazı ile Kürdü ile Abazası ile hepsi bunlar bizim kardeşlerimiz.

''MİT BİNASI DÜNYANIN İKİ NUMARALI TEŞKİLAT BİNASIDIR''

Güzel binalar yapmak adaleti getirmez dediler. Biz merdiven altlarında adalet arayışının olduğu dönemleri biliriz. Hakimin savcının bir odaya tıkıştığı dönemleri biliriz. Şimdi ise gayet lüks modern adalet saraylarını yaparak hakim savcı çok daha rahat çalışsınlar diye bu adımları atmışız bunu eleştiriyorlar. Şu anda MİT binası yani belki de Pentagon'dan sonra dünyanın iki numaralı teşkilat binasıdır.

SEÇİM KANUNU TEKLİFİ

Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinden ittifakların milletvekili çıkarma hesabının yeniden yapılmasına kadar pek çok düzenlemeyi içeren bu teklifin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim kanununda yapılacak bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Bu partinin milletvekilleri seçimler öncesi gruplar ghalinde gözleri yaşlı boyunları bükük başka partilere altın tepside ikram ediliyordu.

''CHP MİLLETVEKİLLERİNİN TUZLUK GİBİ SİYASET MASASINDA DOLAŞTIĞI TABLOLARLA BİR DAHA KARŞILAŞMAYACAĞIZ''

Yeni düzenleme ile Meclis'te grup kurmak tek başına yeterli olmayacağı için bu tür taşınmalar artık ihtiyaç kalmayacak. CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında dolaştığı tablolarla bir daha karşılaşmayacağız. Düzenlemeyi CHP milletvekillerinin alenen olmasa da kalben destekleyeceklerine inanıyorum.''