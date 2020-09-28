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Erdoğan'dan Ermenistan-Azerbaycan gerilimiyle ilgili açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır. Özellikle Amerika, Rusya, Fransa yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için ellerinden geleni yapmışlardır." dedi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 14:27
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Erdoğan'dan Ermenistan-Azerbaycan gerilimiyle ilgili açıklama

Türkiye  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır. Özellikle Amerika, Rusya, Fransa yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için ellerinden geleni yapmışlardır." dedi.

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