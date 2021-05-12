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Erdoğan'dan, Fransa'daki İslam karşıtı tasarıya tepki!

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Final Programı'nda konuştu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:23
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Erdoğan'dan, Fransa'daki İslam karşıtı tasarıya tepki!

İslam düşmanlığının koronavirüs kadar tehlikeli olduğunu belirten Erdoğan, "Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik. Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor." dedi.

"AVRUPA, MÜSLÜMANLAR İÇİN AÇIK HAVA HAPİSANESİNE DÖNÜŞÜYOR"

Avrupa'da 35 milyon Müslüman'ın yaşadığını söyleyen Erdoğan, "6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor. Geldiğimiz noktada durum, ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALI TASARIYA TEPKİ

Erdoğan, Fransa'da gündemde olan ve İslam karşıtı olarak nitelendirilen yasa tasarısına da tepki gösterdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u uyarırken, tasarı için "Fransız demokrasisine indirilmiş bir giyotin" ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ı Recep Tayyip ErdoğanRT Kuranı Kerimi Güzel Okuma Yarışması
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