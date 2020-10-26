Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı.

Erdoğan'ınburada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Aldığımız tedbirler ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı sayesinde bu sağlık krizini hafif geçiriyoruz. Rehavete kapılmıyor, tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Dengeli ve önü arkası iyi hesaplanmış adımlarla süreci yürütüyoruz. Gereken müdahaleleri yapmaktan çekinmiyoruz.

İlgili bakanlarımız meseleyi takip ediyor. Biz de şahsen anbean durumu izliyor gerekli talimatları veriyoruz. Tüm dünyada hasta sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığı şu günlerde milletimden tedbirlere dikkat etmelerini istiyorum. 83 milyonun her ferdine görev düşüyor. Bir süre daha sabredecek sonra feraha ereceğiz.

Bu dönemde hüznümüzü artıran tek şey corona virüsten hayatını kaybedenler değildir. Müslümanların içinde bulunduğu ahvaldir. Suriye'de rejimin ve teröristlerin saldırıları nedeniyle 1 milyon kardeşimiz hayatını kaybetti. 12 milyon kardeşimiz evlerini terk etmek zorunda kaldı. İslam beldelerinden göğe ezan sesleri değil anaların feryatları bombalarla enkaza çevrilen camilerin dumanları yükseliyor. Sırf Müslüman oldukları için öldürülen evlerinden yurtlarından kovulan kardeşlerimiz var.

Fransa'da Almanya'da yaşananlar tüm dünyanın gözleri önünde oluyor. fakat Batı özellikle Hristiyan dünyasına Musevilere sesleniyorum. Bizim dinimizde Hristiyan olmak suç değil, Hristiyanlara ve Musevilere sahip çıkıyoruz. Fransa'da Müslümanlara zulüm varsa oraya da sahip çıkalım diye dünya liderlerine sesleniyorum. Avrupa ülkelerinde İslam düşmanlığının veba gibi yayoldığını görüyoruz.

Fransa'da nasıl Türk markalı ürünler almayın deniliyorsa ben de buradan Fransız markalara iltifat etmeyin satın almayın diyorum.

Buradan Şansölye Merkel'e sesleniyorum, hani sizde din özgürlüğü vardı. nasıl oluyorsa 100'e yakın polis camiye saldırıyor. Biz de gerçek bir din özgürlüğü var ama bunlarda yok. Siz gerçek manada Faşistsiniz siz gerçek manada Nazinin zincir halkalarısınız. Batı'da yükselen İslam karşıtlığı bugün artık kitabımıza peygamberimize topyekün bir saldırıya dönüşmüştür.

İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde desteklenen politika haline gelmiştir."