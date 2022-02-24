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Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyona ilişkin, "Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz. Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ilettim." dedi.

24 Şubat 2022 Perşembe 13:59
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Erdoğan'dan ilk açıklama
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Harekatı "Kabul edilemez" olarak ifade eden Erdoğan, "Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetine yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyona ilişkin de mesajlar verdi.

"ASKERİ HAREKAT KABUL EDİLEMEZ"

"Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin huzur, barış ve istikrarına vurulan ağır bir darbedir. İkisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz Rusya ve Ukrayna'nın bu şekilde karşı karşıya gelmesinden dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz. Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim.

"ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğini korumak için üstümüze düşeni yapacağız. Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız.

MİNSK VURGUSU

Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz.

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