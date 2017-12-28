Erdoğan'dan internet uyarısı: "Artık zehir evin içinde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Son iki asırda yaşadığımız geri kalmışlığı yalnızca maddiyatla, bütçeyle veya insan kaynağıyla açıklamak bana göre hatalı bir yaklaşım olacaktır. Ben burada temel sıkıntının zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum. Evet, biz mücadeleyi önce zihinlerimizde ve gönüllerimizde kaybettik. Bu süreçte en büyük hatayı, özgüvenimizi, kendimize olan itimadımızı, başarabileceğimize dair inancımızı törpüleyerek yaptık" dedi.

Ödül alanları tebrik eden Erdoğan, "4 bilim ödülü ve 11 teşvik ödülü verildi. Yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda bu yıl bilim kategorsinde ödüle layık görülen temel bilimlerden İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Reşat Apak ile Bilkent Üniversitesi'nden Doç Dr. Fatih Ömer İldayı, mühendislik bilimlerinde Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Civelek'i, sosyal bilimlerde ise Koç Üniversitesi'nden Sumru Altuğ'u gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

'FİRST LADY'LER ARAYA GİRİNCE KABUL ETTİ'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

(Sevakin Adası'nın tahsisi) Bize burayı uzun yıllara sarih tahsis ederseniz, bu adanın tamamını biz restore edelim ve ülkemden buraya ciddi manada bir turist akını olacağını göreceksiniz dedim. Sağolsun kabul ettiler. First Lady'ler de araya girince, kabul etti.

Nasıl oldu da bilim ve teknoloji konusunda bu kadar geriye düştük. Kimileri buna maddiyat diyor, bazıları problemi beşeri sermayede arıyor… Son 2 asırda yaşadığımız geri kalmışlığı maddiyatla, bütçe ile insan kaynağı ile açıklamak eksik olacaktır. Ben burada temel meselenin zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum.

'YAT YAT UYU, UYU UYU YAT'LA YETİŞTİRİLDİK, 'ÇALIŞ ÇALIŞ, OKU OKU' DENMESİ GEREKİRDİ'

İcat çıkarma', ‘eski köye yeni adet getirme' ifadeleri olumsuz deyim olarak dilimize bile yerleşti. Batı karşısında ezik, ilerlemeyi batıya öykünmekte gören, öte yandan kendi değerlerine karşı da nobran kuşaklar yetişti. Biz bile alfabemizde ‘yat yat uyu, uyu uyu yat' bununla yetiştirildik. ‘Çalış çalış, oku oku' denmesi gerekirdi.

En büyük ihtiyacımız para, petrol, silah değil. Başarabileceğimize inanmaktır. Şu anda petrolü olanları, parası olanları görüyoruz. Biz onların çok çok önündeyiz, ilerisindeyiz. Petrol işi halletmiyor, para işi halletmiyor.

'DOLARLAR DÜNYAYI SATIN ALABİLDİ Mİ?'

Kudüs meselesinde dolarla işin halledebildi mi? Dolarlar dünyayı satın alabildi mi? Alamadı. Tek tek telefonun başına oturdular, dünyayı aradılar ama sonunda 128 ülke dünya devini, ‘sen benim irademi dolarla satın alamazsın' dedi, tersledi. Hakikat yerini buldu.

Çiftçimizin, memurumuzun, bilim insanlarımızın, kadınımızın, erkeğimizin, başarıya odaklanması lazım. Gençlerimizin kendilerine özellikle güvenmelerini hedefliyoruz.

'DUYGULAR ELİMİZDEKİ TELEFONUN ESİRİ HALİNE GELMİŞSE…'

İnternet kafeler vardı şimdi iş evlerde kurulur hale geldi. Artık internetler eve yerleşti. Zehir evin içine girmiş vaziyette. Hocalarımız bu tehlikeden kurtulmamız lazım. Bu çok ciddi bir uyuşturucu müptelası. Bu noktada çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor.

Eğer 2 yaşında, hatta hatta daha geri, çocuk elindeki telefonla nasıl oynuyor, nasıl onun esiri oluyor. Duygular elimizdeki telefonun esiri haline gelmişse, bu bizim için çok ciddi bir tehdittir. Buna karşı tavrımızı almamız, buna karşı yeni nesilleri yetiştirmemiz lazım.

'UYDUMUZU FIRLATMANIN YOLUNU ARAYACAĞIZ'

Uzay üssü ile kendi uydumuzu da fırlatmanın yolunu arayacağız. Hedeflediğimiz şekilde milletimizi hayalini kurduğu otomobili ile de buluşturacağımıza inanıyorum. Bize verilen sınırları, prangaları parçalayıp atmamız gerekiyor.

'KÖTÜ KOMŞU BİZİ EV SAHİBİ YAPTI, İHA YAPAR HALE GELDİK'