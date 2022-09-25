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Erdoğan'dan iş dünyasına yatırım çağrı

İTO'nun ödül programında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasına yatırım çağrısı yaptı, "Düşük faizle yatırıma davet ediyorum" dedi. Konuşmasında enflasyonun şubat ayında makul seviyelere geleceğini de belirten Erdoğan, "Enflasyonu mazide hatıra haline dönüştüreceğiz" diye konuştu.

25 Eylül 2022 Pazar 17:04
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Erdoğan'dan iş dünyasına yatırım çağrı



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katıldı.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye ekonomi modelinin hedefi ülkemizi yatırım, istihdam, cari fazla yoluyla büyütmek olmuştur. Ülkemizi uyguladığı ekonomik model nedeniyle eleştirenler bizimle aynı çizgiye gelmişlerdir.

Türkiye artık eski Türkiye değil. Yıllardır dayatılan enflasyon, faiz, kur dengesinin bir işe yaramadığı ortaya çıktı.,

Büyük liderler bile faizi yükseltmenin değil düşürmenin doğru olduğunu anladı. Sayın Putin yüksek faizi savunurken şimdi düşürmeye başladı. Hiçbir devlet, eski modelle ekonomisini durgunluğa düşürmeyi göze almıyor. Yatırımcılara sesleniyorum, gelin kamu bankaları başta olmak üzere düşük faizle yatırıma davet ediyorum.

"ÜRETİM ODAKLI TERCİHTE BULUNDUK"

2018 yılında biz ekonomi politikasında istihdam ve üretim odaklı bir tercihte bulunduk. Yaşanan her gelişme tercihin doğruluğunu teyit etmiştir. Her ülke gibi biz de ekonomik krizin bedellerini  ödedik, ödüyoruz. Aldığımız tedbirler, kurduğumuz mekanizmalar iş dünyasının gayretleriyle bu sıkıntıyı kontrol altına aldık. Enerji ve emtia fiyatlarındaki aşırı yükseliş gibi olumsuz gelişmeleri göğüslemek mecburiyetinde kalıyoruz. 

KARADENİZ GAZI MESAJI

2021 ve 2022 enerji sübvansiyonlarımız yarım trilyon liraya yaklaştı. Bu yükü hem milletimizin refahını korumak hem de üreticimizi desteklemek için kamu olarak biz üstleniyoruz. Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımızda devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır.

"ENFLASYON MAZİDE HATIRA OLACAK"

Enflasyonu şubat ayında makul seviyelere indireceğiz, sonrasında tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Geçmişte bunu biz yaptık. Faizi yüzde 4,6'ya enflasyonu 6,2'ya indirdik. 6 sıfırı Türk Lirası'ndan çıkaran bu başbakan. 

"KAMPANYA İLE FİYATLAR DÜŞECEK"

Yeni bir sosyal konut kampanyasını başlattık. Bununla kalmıyoruz. Seçimlerin akabinde bu işin ikinci etabını başlatacağız. İlk etabını oluşturan 250 bin konutun inşasına başlıyoruz. Bu kampanya ile fiyatları dengeye getirerek enflasyonla mücadelemize katkı sağlayacağız. Enflasyonu mazide hatıra haline dönüştüreceğiz.

NAKİT ÖDEMEYE DE VERGİ İSTİSNASI

Çalışanlara ödenen yemek ücretinin vergi istisna yöntemi değişecek. Yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. Yemek ödemelerinde restoran kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Nakit ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnasına girecek.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ YARDIMLARI DA KAPSAMDA

Bir diğer müjdemiz çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz yardımlarından vergi ödemesinin kaldırılmasıyla ilgili. 
İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz. Yurt dışındaki inşaat, bakım, onarım gibi işlerde Türk işçi çalıştıranlar gelir vergisi ödemeyecek."

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