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Erdoğan'dan İslam ülkelerine çağrı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yılllarda İslam ve yabancı düşmanı ırkçı söylemlerin arttığını belirterek somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, geri dönüşler için Suriye'de de kalıcı çözümün bulunması gerektiğini belirtti.

24 Kasım 2021 Çarşamba 13:44
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Erdoğan'dan İslam ülkelerine çağrı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 37'nci Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Erdoğan, insanlığın Covid-19 salgınının etkilerini hayatın her alanında çok derinden hissettiğine işaret ederek, küresel emtia fiyatlarında gözlenen bu olağan dışı seyrin, dünya genelinde enflasyon oranlarını da tetiklediğini belirten Erdoğan, doğal kaynakların israfının, gıda üretimi ve gıda güvenliğini tehlikeye attığının altını çizdi.

"KARDEŞ ÜLKELERE GEREKEN DESTEĞİ VERMEMİZ GEREKİYOR"

İslam ülkelerinin, sadece salgının yol açtığı sıkıntılarla değil, terörden yoksulluğa, iç çatışmalardan göçe kadar birçok zorlukla mücadele ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri olarak, bir taraftan ekonomik iş birliğimizi güçlendirirken, diğer taraftan da kardeş ülkelere gereken siyasi, insani, mali ve hukuki desteği vermemiz gerekiyor" dedi.

"FİLİSTİN DAVAMIZI SONUNA KADAR SAVUNMAKTA KARARLIYIZ"

Erdoğan, Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin ortak temennileri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"40 yıldır çatışmayla, terörle, işgalle boğuşan Afganistan'ın yanında olmak, Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizdir. Kış şartlarıyla ciddi bir krizle karşı karşıya olan Afganistan'a yönelik insani yardımların sürdürülmesi bu dönemde önceliğimiz olmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatının kuruluş gayesi olan Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlı olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum.  İsrail'in, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına dur demeliyiz."

Son yıllarda İslam ve yabancı düşmanı ırkçı söylem ve eylemlerde kaygı verici artış yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Müslümanlar birçok ülkede, bilhassa Avrupa'da ırkçı, ayrımcı, İslam ve yabancı düşmanı eylemlere maruz kalıyor. Müslüman toplumunun temel insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayan sözüm ona tedbirler kaygı vericidir. Türkiye, bu sorunlarla mücadelede uluslararası platformların daha etkin kullanılması, uluslararası mekanizmaların güçlendirilmesi ve müşterek somut adımlar atılması için her türlü çabayı göstermektedir."

SURİYE'YE GERİ DÖNÜŞ İÇİN KALICI ÇÖZÜMLER GEREKİYOR

Erdoğan, Rohingya Müslümanlarının karşı karşıya bulunduğu insani krizin derinleşerek sürdüğüne de işaret ederek, şöyle devam etti:

"Rohingyaların Myanmar'a güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşleri gerçekleşmeden Arakan'da çözüm ve barışa ulaşılması mümkün değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, ülkeye güvenli şekilde geri dönüşleri sağlayacak kalıcı çözümün bulunması zaruridir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli güvenliğimize tehdit teşkil eden DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da meşruiyetin yanında durarak verdikleri destek sayesinde sahada dengenin sağlandığını, siyasi sürecin ilerletilmesinin mümkün olduğunu ve tüm ülkeyi temsil eden Milli Birlik Hükümeti'nin kurulduğunu vurguladı.

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Erdoğan
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