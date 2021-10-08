Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: "Kazısına başlıyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda konuştu.

"Küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmakta ulaştırma ve haberleşmede de yeni yönelimlere yol açmaktadır. Dünyanın yeni ve köklü değişimin eşiğinde olduğunu görüyoruz. Bu süreci ülkeler ve toplumlar olarak doğru okur ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek hayırlı bir iş yapmış oluruz" diyen Erdoğan, "Eğer harekete geçiremezsek insanlığı ağır bir kaosun beklediği açıktır. Türkiye önümüzdeki yeni sürecin öncülüğünü yürütmektedir. Uzak Doğu’yu batıya bağlayan baharat yolu ve ipek yolu gibi önemli noktalar bu coğrafyadan geçiyor. Bu güzel coğrafyanın sakinliği olarak insanlığa olan katkıları sunmak için hazırız" ifadesini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: