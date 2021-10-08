Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: "Kazısına başlıyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda konuştu.
"Küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmakta ulaştırma ve haberleşmede de yeni yönelimlere yol açmaktadır. Dünyanın yeni ve köklü değişimin eşiğinde olduğunu görüyoruz. Bu süreci ülkeler ve toplumlar olarak doğru okur ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek hayırlı bir iş yapmış oluruz" diyen Erdoğan, "Eğer harekete geçiremezsek insanlığı ağır bir kaosun beklediği açıktır. Türkiye önümüzdeki yeni sürecin öncülüğünü yürütmektedir. Uzak Doğu’yu batıya bağlayan baharat yolu ve ipek yolu gibi önemli noktalar bu coğrafyadan geçiyor. Bu güzel coğrafyanın sakinliği olarak insanlığa olan katkıları sunmak için hazırız" ifadesini kullandı.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
- Türkiye’yi hâlâ eski hali ile hatırlayanlara işbirliği fırsatlarını genişletmek istiyoruz. Bizim diğer birçok ülkeden farkımız sadece kendimiz kazanmanın değil birlikte kazanmanın peşinde olmamızdır.
- Deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz Kanal İstanbul’dur. 10 yıl önce gündeme getirdiğimiz Kanal İstanbul fiilen uygulama aşamasına gelmiştir. İlk somut adım Sazlıdere’dir. Diğer işler de belli plan dahilinde sürdüreceğiz.
- Çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Kanal İstanbul’u hayata geçiriyoruz. Uluslararası ölçekte ulaşım ve kalkınma projesidir. Türk boğazlarını kullanan tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Plana göre Kanal İstanbul’un kazısına başlayacağız.