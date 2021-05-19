Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...

Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

Erdoğan, yaptığı konuşmada 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağını açıkladı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:22
145 Okunma
Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, yaptığı konuşmada 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağını açıkladı.

İşte o açıklamadan satır başları:

"İnşallah 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya vereceğim. Kuzey Kıbrıs'tan vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu kararlılığı, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız kimse sizi adam yerine koymaz."

"KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım."

"(Doğu Akdeniz'den) Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın."

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı
19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor!
19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor!
Erdoğan: İsrail'in zulmüne alkış mı tutayım?
Erdoğan: İsrail'in zulmüne alkış mı tutayım?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim