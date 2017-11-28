Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Dünürlere kadar götürülmesi saçmalık"

Erdoğan, akrabalarının vergi cennetlerindeki bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiği iddiasını gündeme getiren Kılıçdaroğlu'na "Belgesi var mı? Yok. Meselenin dünürlere kadar götürülmesi saçmalığın daniskası" ifadeleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, ismi üzerinden 'bürokratik oligarşi' oluşturulmaya çalışıldığını da söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

(Rusya-Türkiye-İran'ın Suriye zirvesi hakkında) Rusya'nın Soçi kentinde çok önemli bir toplantı yaptık. Bölgemizde yaşanan hadiseler konusunda çok önemli görüşmeler yaptık. Astana görüşmelerinin sahada hayata geçirilmesi konusunda 3 ülkenin anlayış birliği zirvenin en önemli sonucu. Suriye'de siyasi çözüme dayalı bir barış biçiminin tesisi hususunda çalışmayı sürdüreceğiz.

​Trump ile önemli bir görüşme gerçekleştirdim. Bu uzun zamandır ortak frekans yakalayabildiğimiz bir görüşme oldu. Bu da PYD meselesinden FETÖ'ye, ülkemiz aleyhine devam eden davaları enine boyuna konuştuk. Bu görüşmeyi inşallah önümüzdeki günlerde tekrar yapacağız.

'DÜNÜRLERE KADAR GÖTÜRÜLMESİ SAÇMALIĞIN DANİSKASI'

(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Biraz sonra güya belge açıklayacakmış. Geçmişte defalarca iddia ettiği yalan ve yanlışları ısıtıp ısıtıp yeniden gündeme getirecekmiş. Bakıyorsunuz yine kendine bir şeyler gönderiliyor, onlarla uğraşıyor. Benim çağrım açık, benim yurt dışına milyonlarca liralık para gönderdiğimi söylüyor. Belgesi var mı? Yok. Meselenin dünürlere kadar götürülmesi saçmalığın daniskası.

'BENİM ADIMA AHKAM KESENLERLE İLGİLİ…'

Beni rahatsız eden bir hususu paylaşmak istiyorum. Nerede işinin altından kalkamayan biri varsa hemen şu tarz ifadelerle işin içinden sıyrılmaya çalışıyor: 'Beyfendi böyle istiyor' veya 'Külliye böyle istiyor.' Ömrümde görmediğim insanların her konuda bunu kullandığı anlaşılıyor. Benim ağzımdan çıkan böyle bir söz var mı? Daha önce medyada benim adıma ahkam kesenlerle ilgili rahatsızlığımı belirttim. Bir kez daha tekrarlıyorum, ekranları başında izleyen tüm milletime sesleniyorum. Eğer ben birisine bir şey söyleyeceksem, bir konuda tavır koyacaksam, irade beyan edeceksem kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok. Sinsi tiplerden hiçbir zaman olmadık, olmayacağız.

'BABAMIN OĞLU OLSA KAPIDAN GERİ KOYUN'

Şahsım üzerinden yeni bir bürokratik oligarşi inşa etmeye çalışmaları kabul edilebilir değil. Biz yıllarca bürokratik oligarşiyle mücadele ettik ama şimdi şahsım üzerinden yeni bir bürokratik oligarşi inşa etmeye çalışmaları asla kabul edilebilir bir durum değildir. Hiçbir teşkilatımızda şahsımın adı kullanılarak herhangi bir sürecin tıkanmasına rıza gösteremem. Bu benim en yakınım da olsa lütfen bizzat ben bir bakanımı bir bürokratı aramıyorsam babamın oğlu olsa kapıdan geri koyun. Bakan arkadaşlarıma, adımı kullanarak kim geliyorsa, benden telefon almıyorsanız, bu insanları lütfen gönderin. Bu bir defa bizim adabımıza terstir.

'ALİSİZ ALEVİLİKLE…'

(Malatya'da Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesi) Son günlerde yeniden gündeme getirilmeye çalışılan, Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur. Herkes gibi Alevi kardeşlerimiz de bu ülkenin asli sahipleridir, birinci sınıf vatandaşlarımızdır, her türlü hakka ve imkana sahip bireylerdir. Alisiz Alevilikle kardeşlerimizi dinsizleştirmeye çalışıyorlar.

'BAYKAL İLE BİR POLEMİĞİN BİR SEVİYESİ VARDI'

(Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için) Polemiklerimizin bir seviyesi vardı. Bugün bir seviye kalmadı. Muhatap alıp cevap versek biz kendimizi onların seviyesine düşürmüş oluyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu konuda da milletimizi hakem tayin ediyoruz. 2019 yaklaşıyor, milletimizin önüne çıkacağız. Biz bu zat hakkında manevi tazminat hakkımızı 1.5 milyon olarak başvurularını yaptılar. Sonuna kadar takipçisiyiz. Bir yanağıma vurdun mu, öbür yanağına bekle.

'TRUMP ARAMAZSA BEN ARAYACAĞIM'

Erdoğan, grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı ve "ABD Başkanı Trump'la ne zaman görüşeceksiniz?" sorusuna "Kendisi 'Önümüzdeki hafta içinde arayabilirim' dedi, bu hafta içinde. Ararsa o, aramazsa ben arayacağım" diye yanıt verdi.

'MGK SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 'ABD'nin YPG'ye silah yardımını sürdüreceği' ifade edildi. MGK'dan bu yönde bir karar bekleyelim mi?" sorusuna, "Nasıl olsa biz görüşmelerden sonra açıklamamızı yapıyoruz" karşılığını verdi. Erdoğan, "Bu bildiriye yansır mı?" sorusunu ise "Bakalım. Yansıma kabiliyetine göre değişir" şeklinde yanıtladı.

'ŞİKAYET EDİYORSAN VER İSMİNİ, BEN DE HAKKINDAN GELEYİM'

Bir gazetecinin, "Bugün saydınız tek tek, sözleriniz bürokratik yapıya mıydı? Benim adıma özellikle bakanlar dediniz…" sözlerine yanıt verirken de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsine, hepsine. Tepeden tırnağa tepeden tırnağa, istisnası yok. Kendi ailem de dahil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Size spesifik şikayetler mi geldi?" sorusuna şu yanıtı verdi: