Erdoğan'dan KKTC Açıklaması

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a günübirlik ziyaretinin ardından yurda dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

"Semerkant’ta alınması gereken en olumlu neticeyi de alacağız"

(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daimi üyeliği) Beklenmemesi için bir sebep yok. Katılan ülkeler bizler için gerçekten olumlu sinyal vermesi gereken ülkeler. Yani Türk Devletleri Topluluğu olarak burada yaptığımız ikili görüşmelerde her zaman şunu söylüyorlar, “Türkiye bu konuda nasıl bir adım atarsa biz de tabii ki onun yanındayız.” Nitekim bugün İlham Aliyev kardeşimle de yaptığımız görüşmede yaklaşım buydu. Burada Türk Devletleri Topluluğu zirvesinde tabii ki onu da çalışacağız ve Semerkant’ta alınması gereken en olumlu neticeyi de alacağız. Temennimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik Birleşmiş Milletlerde yaptığımız açıklamalar istikametinde Türk Devletleri liderleri olarak müşterek bir çalışmanın içerisine girmek.