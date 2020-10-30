Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Taksim Camii inşaatındaki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatına değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Uzun bir süre rahatsızlık geçirdi. Ben sabah eşleri Berna Hanım ile bir telefon görüşmesi yaptım. Allah taksiratını artırsın. Ne zaman defnedilecek kararı verilmemişti henüz ben görüştüğümde. İki yer üzerinde durduklarını söylediler. Marmara İlahiyat ve Çamlıca Camii üzerinde duruyoruz dediler."

AKM VE TAKSİM CAMİİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan, incelemelerde bulunduğu Taksim Camii ve AKM inşaatlarına ilişkin bilgi de verdi:

"Taksim Camii'nin ramazan ayına yetişmesi üzerine bilgi aldım. AKM ile ilgili ise 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Kültür ve Turizm Bakanım bütün gayretleri ortaya koyuyor. Altıncı ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Elektronik işlerde belki sarkma olabilir."