Erdoğan'dan muhalefete tepki: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var

Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk olarak Afganistan'da yaşananlara değinen Erdoğan, başta Batı dünyası olmak üzere İslam dünyasının buraya gerekli ihtimamı göstermediğini söyledi.

ABD'nin kendileriyle birtakım görüşmeler yürüttüğünü anlatan Erdoğan, "Taliban'la zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu. Bundan sonraki sürece ilişkin bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi söyledik. Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi; 'Afganistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyon düzensiz göç oldu.' Bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye’de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi.