Erdoğan'dan önemli mesaj...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceği söyleyen Erdoğan, ''Elbette en büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntılar da yaşadık. Ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce, imkana, iradeye, kararlılığa sahibiz'' dedi.

Erdoğan, enflasyonun sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu belirterek ''İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz'' ifadelerine yer verdi.

15 TEMMUZ MESAJI

Cumhurbaşkanı konuşmasında 15 Temmuz'un Türkiye için bir dönüm noktası bir sembol olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

''Artık Türkiye tarihi; demokrasimizin rüştünü ispat etmesi ve milli iradenin gücünün tereddütsüz anlaşılması bakımından 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası olarak iki dönem halinde incelenecektir. Darbe girişimi sırasında maşalarıyla uğraştığımız mücadelenin asıl büyük cephelerini sonrasındaki meydan okumalarımızla aştık''

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelenin de kesintisiz devam edeceğini de vurgulayan Erdoğan, ''Sadece FETÖ'cü hainleri değil, tıpkı diğer terör örgütlerinin mensupları gibi onları da üstümüze salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil, ileriye atılarak verdik.Yaptığımız harekatlarla terör örgütlerini saldırılarını kendi topraklarımızda karşılamak yerine sınırlarımız ötesine çektiğimiz bir çizginin gerisine hapsettik'' ifadelerini kullandı.