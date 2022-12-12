Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
banner107

Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması: 2023'ü işaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin petrol, doğal gaz arama faaliyetlerine değinirken "Son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor" dedi ve 2023'te günlük petrol üretimine ilişkin planlarını açıkladı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 14:22
142 Okunma
Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması: 2023'ü işaret etti



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Konuşmasında Türkiye'nin petrol ve doğal gaz faaliyetlerine dikkat çeken Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğal gaz ile yeni bir dönemi başlattık" dedi. Erdoğan öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Togg'un açılışına katılmaması üzerinden tepki gösterirken " Gel, bir şeyler kaparsın, her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama Togg yok" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTIK"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğal gaz ile yeni bir dönemi başlattık. Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan sınırlarımız içinde ve dışında petrol, doğal gaz arama faaliyetlerini yürütebiliyoruz. Son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz.

Başlıksız-3

"HAMBURGER BURADA ÇOK AMA TOGG YOK"

  • İnşallah birkaç ay içinde Togg'u yollarımızda görmeye başlıyoruz. Davet edildiği halde Togg'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin km öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini ise kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum. Gel, bir şeyler kaparsın, her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama Togg yok.

  • Düşük faiz politikamızın enflasyona olumlu etkisini önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanPetrolTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 yaşındaki çocuk 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
2 yaşındaki çocuk 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Evde çürümüş hayvan ölüleri bulundu!
Evde çürümüş hayvan ölüleri bulundu!
Apronda korkunç ölüm!
Apronda korkunç ölüm!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim