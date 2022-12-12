Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması: 2023'ü işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Konuşmasında Türkiye'nin petrol ve doğal gaz faaliyetlerine dikkat çeken Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğal gaz ile yeni bir dönemi başlattık" dedi. Erdoğan öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Togg'un açılışına katılmaması üzerinden tepki gösterirken " Gel, bir şeyler kaparsın, her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama Togg yok" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTIK"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğal gaz ile yeni bir dönemi başlattık. Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan sınırlarımız içinde ve dışında petrol, doğal gaz arama faaliyetlerini yürütebiliyoruz. Son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz.

"HAMBURGER BURADA ÇOK AMA TOGG YOK"