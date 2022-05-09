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Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınanlara sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi. Erdoğan, ''Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız'' dedi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:19
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Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.

''İSTİHDAMDA 30 MİLYONUN ÜSTÜNE ÇIKTIK''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Şu anda 1 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim sayımız 6'ya ulaştı. İstihdamda 30 milyonun üstüne çıktık. Başarı çıtasını sürekli yukarıya taşıyan iş dünyamızın yolu da bahtı da açıktır. 20 sene önce 365 günde ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye, bu rakamı 30 günde gerçekleştirebilir seviyede.

''ÜRETİMİNİ ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ 919 YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN BELİRLEDİK''

Üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz 919 yüksek teknolojili ürün belirledik.

''31 PROJENİN DESTEKLENMESİNE KARAR VERDİK''

Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı haline getirmeyi adım adım gerçekleştireceğiz.

''HEDEF EN AZ 100 BİN BRİKET EV İNŞA ETMEK''

Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Briket evlerde 600-650 evin orada inşa edilmesi sizin attığınız bu güzel adımlar bir tanesidir. Suriye'nin kuzeyinde hedef en az 100 bin briket ev inşa etmek.

''ASLA BU TOPRAKLARDAN KOVMAYACAĞIZ''

Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız. Onları katillerin kucağına atmayacağız.''

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