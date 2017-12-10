Erdoğan'dan Trump'a Kudüs tepkisi: Emlak mı alıp satıyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ı, "Ey Trump, senin böyle bir yetkin var mı, emlak mı alıp satıyorsun?" sözleriyle eleştirdi. Erdoğan, "Bir bizim ecdadımızın Kudüs'ü nasıl yönettiğine bakın bir de bugünkü zorbaların yaptığına bakın" diye konuştu.

Sivas'ta toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin Kudüs kararı vardı. İsrail'in işgalci bir devlet olduğu söylemini tekrarlayan Erdoğan, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararı geçersizdir" dedi.

Erdoğan, "İslam dünyasının Kudüs konusundaki hassasiyeti bilindiği halde alınan bu karar bölgede zaten sürekli örselenen barışa, huzura, güvenliğe yönelik bir kışkırtmadır" ifadelerini kullandı.

'EY TRUMP, SENİN DÜŞTÜĞÜN YANLIŞA DÜŞMEYİZ'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ey Trump, senin böyle bir yetkin var mı? Sen 1980 yılında alınan karara neden uymuyorsun? Emlak mı alıp satıyorsun?

İsrail işgalci bir devlettir. İsrail bir terör devletidir. Ey Trump senin düştüğün bu yanlışa biz düşmeyiz.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararı geçersizdir.

'ABD HERHALDE PAZULARINA GÜVENİYOR'