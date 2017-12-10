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Erdoğan'dan Trump'a Kudüs tepkisi: Emlak mı alıp satıyorsun

Sivas'ta toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin Kudüs kararı vardı. İsrail'in işgalci bir devlet olduğu söylemini tekrarlayan Erdoğan, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararı geçersizdir" dedi.

10 Aralık 2017 Pazar 16:47
Erdoğan'dan Trump'a Kudüs tepkisi: Emlak mı alıp satıyorsun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ı, "Ey Trump, senin böyle bir yetkin var mı, emlak mı alıp satıyorsun?" sözleriyle eleştirdi. Erdoğan, "Bir bizim ecdadımızın Kudüs'ü nasıl yönettiğine bakın bir de bugünkü zorbaların yaptığına bakın" diye konuştu.

Sivas'ta toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin Kudüs kararı vardı. İsrail'in işgalci bir devlet olduğu söylemini tekrarlayan Erdoğan, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararı geçersizdir" dedi.

Erdoğan,  "İslam dünyasının Kudüs konusundaki hassasiyeti bilindiği halde alınan bu karar bölgede zaten sürekli örselenen barışa, huzura, güvenliğe yönelik bir kışkırtmadır" ifadelerini kullandı.

'EY TRUMP, SENİN DÜŞTÜĞÜN YANLIŞA DÜŞMEYİZ'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Ey Trump, senin böyle bir yetkin var mı? Sen 1980 yılında alınan karara neden uymuyorsun? Emlak mı alıp satıyorsun?
  • İsrail işgalci bir devlettir. İsrail bir terör devletidir. Ey Trump senin düştüğün bu yanlışa biz düşmeyiz.
  • ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararı geçersizdir.

'ABD HERHALDE PAZULARINA GÜVENİYOR'

  • Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs üzerindeki oyunlara asla müsaade etmeyeceğiz. 
  • 1980 yılında 478 sayılı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı ve altında Amerika'nın imzası olan belgeye göre, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme kararı geçersizdir. Trump, sen 1980'de alınan 478 sayılı bu kararı, tek başına nasıl yok farz ediyorsun? Senin böyle bir yetkin var mı?
  • Ey Trump 'ben yaptım oldu' demekle olmuyor. İstediğin kadar Büyükelçiliğini oraya taşı, aldığın kararla kalırsın.
  • Biz haklıyız onun için de güçlüyüz. ABD herhalde pazularına güveniyor. Hayır güçsüzsün çünkü haksızsın.
  • Kudüs'ün yüzü elbet bir gün gülecektir. Bu kurtuluşta ne kadar payımız olursa o kadar bahtiyar oluruz.
  • İslam dünyasının Kudüs konusundaki hassasiyeti bilindiği halde alınan bu karar bölgede zaten sürekli örselenen barışa, huzura, güvenliğe yönelik bir kışkırtmadır.
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