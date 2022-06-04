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Erdoğan'dan yeni harekat mesajı!

AK Parti Kızılcahaman kampının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik yeni harekat hazırlığına değindi. Erdoğan, "Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" dedi. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir kez daha "Aday mısın değil misin?" diye yüklendi.

04 Haziran 2022 Cumartesi 13:01
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Erdoğan'dan yeni harekat mesajı!

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da kampa katılmak üzere ilçeye geldi.

Kampın açılış konuşmasını yapan Erdoğan, Suriye'ye yeni harekat hazırlığına değindi.

Daha önceki operasyonları hatırlatan Cumhurbaşkanı "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ve Nisan'da başlayan Pençe-Kilit operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulan terör koridorunu darmadağın ettik" dedi.

Erdoğan, "Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak çalışmaları titizlikle yürütüyoruz" diye konuştu.

Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içerisinin  Türkiye'nin güvenlik alanı olduğunu belirten Erdoğan, "Bu güvenlik alanında rahatsız edilmek istemiyoruz, bunun adımlarını da atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 04.06.2022 13:03
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