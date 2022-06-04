Erdoğan'dan yeni harekat mesajı!

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da kampa katılmak üzere ilçeye geldi.

Kampın açılış konuşmasını yapan Erdoğan, Suriye'ye yeni harekat hazırlığına değindi.

Daha önceki operasyonları hatırlatan Cumhurbaşkanı "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ve Nisan'da başlayan Pençe-Kilit operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulan terör koridorunu darmadağın ettik" dedi.

Erdoğan, "Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak çalışmaları titizlikle yürütüyoruz" diye konuştu.

Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içerisinin Türkiye'nin güvenlik alanı olduğunu belirten Erdoğan, "Bu güvenlik alanında rahatsız edilmek istemiyoruz, bunun adımlarını da atıyoruz" ifadelerini kullandı.