Erdoğan: "DEAŞ, PYD, YPG tıpkı bir madalyonun iki yüzü gibi"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silahla donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "44. Muhtarlar Toplantısı"nda, Adıyaman, Amasya, Aydın, Burdur, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Nevşehir ve Tokat'tan gelen muhtarlarla bir araya geldi.



Konuşmasına tüm muhtarları selamlayarak ve bu ay sonu itibariyle muhtarlarla buluşmaların üçüncü yılını geride bırakacaklarını anımsatarak başlayan Erdoğan, muhtarlara Türkiye ve dünya tarihinde örneği olmayan böylesine geniş tabanlı bir kucaklaşmaya eşlik ettikleri için teşekkür etti.



Türkiye'deki 50 bin muhtarın tamamıyla bir araya gelene kadar bu buluşmaların süreceğini belirten Erdoğan, "Birisi hariç tüm toplantılarımızı gerçekleştirdiğimiz bu salonda muhtarlarımızla nice tarihi hadiseleri birlikte yaşadık, değerlendirdik, üzüldük, sevindik. Yine tarihi bir hadiseyi tüm sıcaklığıyla yaşadığımız şu günlerde sizlerle hasbihal etmek, dertleşmek üzere bir aradayız." dedi.



"ADIM ADIM AFRİN KONTROL ALTINA ALINIYOR"



Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini bildiren Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler ile Özgür Suriye Ordusu unsurlarının adım adım Afrin'i kontrol altına aldığını söyledi.



Erdoğan şöyle devam etti:



"Son bir kaç yılda 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silahla donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir. Bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun gereği olarak bölgeyi adı ister DEAŞ ister PKK veya onun uzantıları olsun, hiç fark etmez, tüm terör örgütlerinden arındırmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Sınır güvenliğimiz elbette önemlidir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine kasteden sınır ötesi tehditler elbette önemlidir. Ama biz Suriye'deki Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu, refahını ve geleceğini en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz."



"MİLLETİMİZİN NE İSTEDİĞİNE BAKARAK BU OPERASYONU BAŞLATTIK"



"Gözümüzün içine bakıla bakıla bize yalan söylenmesine tahammül etmek zorunda değiliz" dediğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Nitekim kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak bu operasyonu başlattık. Tabi birileri hemen fitne kazanını kaynatmaya başladı. Bizim sınır güvenliğimizi sağlama ve yıllardır ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin geri döneceği emin bir yer haline getirmek gayretlerimizi çarpıtmaya çalışanlar dört bir koldan saldırmaya başladı. Kimi, terör örgütlerine yönelik olduğu açık ve net ortadayken, bu operasyonu Afrin'deki Kürt kardeşlerimize karşı gibi göstermeye, kimi bizi Suriye'ye işgalle suçlamaya çalışıyor. Biliyorsunuz, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bini aşkın DEAŞ'lı ve yüzlerce PYD/YPG'liyi etkisiz hale getirdik. O zaman da bize benzer suçlamalarda bulundular. Ama şimdi teröristlerden arındırmakla kalmayıp, altyapısıyla, eğitimiyle, sağlığıyla tüm belediye hizmetleriyle ayağa kaldırdığımız Er Ray, Cerablus, El Bab arasındaki 2 bin kilometrekarelik alana yüz bine yakın kardeşimiz geri dönüp normal hayatını sürdürmeye başladı. Acaba şu anda Suriye'ye saldıranlar bunları görmüyor mu? Terör örgütlerine destek verenler bunları görmüyor mu?"



Afrin'de de aynısı olacağını kaydeden Erdoğan, "Önce teröristlerin kökünü kurutacak, sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimler için? Misafir ettiğimiz 3,5 milyon Suriyeli için." dedi.



"DEAŞ, PYD, YPG TIPKI BİR MADALYONUN İKİ YÜZÜ GİBİ"



Suriyelileri anavatanlarına geri göndereceklerini belirten Erdoğan, "Sürekli olarak çadırda, konteynırlarda, buldukları yere iskan edecek halimiz yok. Kardeşlerim, biz bu gerçeklerle yıllardır yüzleştiğimiz için aslında kimin nerede durduğunu gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.



DEAŞ bahanesiyle Afrin'i terör koridoruna dahil etmek isteyenlerin bugün DEAŞ'lılarla birlikte Türkiye'ye karşı açık ve net savaştığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bölücü örgüt, güya hapishanelerde tuttuğu DEAŞ'lıları bize karşı beraberce savaşmak üzere salıvermiş. Çünkü bunların birbirinden farkı yok. Al PYD'yi vur DEAŞ'a. Al YPG'yi vur DEAŞ'a, DHKPC'ye. Hiç birbirinden farkı yok. Hepsi aynı. O da, o da terörist. DEAŞ, PYD, YPG tıpkı bir madalyonun iki yüzü gibi. Aynı senaryoda farklı roller üstlenmiş, aynı amaca hizmet eden terör örgütleridir. Her iki örgütün de ipini elinde tutanlar, işlerine geldiğinde birini, işlerine geldiğinde ötekini öne sürüyor."



Rakka'da kuşatılıp kolayca imha edilebilecek olan DEAŞ'lıların kamyonlarla oradan çıkartılarak, çeşitli bölgelere dağıtıldığına işaret eden Erdoğan, "Bunların bir kısmının da ülkemize yönelik eylemler için rezervde tutulduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunlardan haberdarız. Afrin'e yaptığımız operasyon, aynı zamanda işte bu rezervin bir kısmını da ortadan kaldırmaya yöneliktir." dedi.



Allah'ın izni, milletin feraseti, güvenlik güçlerinin becerisiyle DEAŞ belasını uzak tutacaklarını dile getiren Erdoğan, "Aynı şeyi yıllardır bizim mücadelemizi engellemek için adeta ellerinden gelen herşeyi yapan diğer ülkeler yapabilir mi? Bu ülkeler daha düne kadar bizim kimlik bilgilerini verdiğimiz teröristleri bile kontrol altında tutmayı beceremeyip, kanlı eylemlerle çok açık, net bu tür eylemlere maruz kalmışlardır. Şimdi çok daha profesyonel, çok daha gözü kara, çok daha vahşi teröristlerle muhatap olduklarında neler yapacaklarını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.