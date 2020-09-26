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Erdoğan: "Denizlerimizdeki çıkarlarımızı korumaya sarsılmaz bir inançla devam ediyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz" ifadesini kullandı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 12:29
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Erdoğan: "Denizlerimizdeki çıkarlarımızı korumaya sarsılmaz bir inançla devam ediyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

1538'deki Preveze Deniz Muharebesi'nde Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin, Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu işaret eden Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi ile Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hakimiyetini perçinlediğini, Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

"Tarih, denizcilerimizin hüküm sürdüğü tüm denizlerde barışın, huzurun, adaletin hakim olduğunu kaydetmiştir. Preveze Deniz Zaferi gibi nice şanlı zaferlerle dolu bir geçmişe sahip olan Deniz Kuvvetlerimizin, devraldığı bu büyük mirası güçlendirerek geleceğe taşıyor olmasıyla iftihar etmekteyiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“MAVİ VATANIMIZI SAVUNMANIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNUN BİLİNCİYLE ÇIKARLARIMIZI KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ”

"Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerimizin emniyetini sağlayan Deniz Kuvvetlerimiz köklü ve saygın tarihinden aldığı güçle birlikte gelişmiş imkan ve kabiliyetleri, nitelikli personeli ve üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılarla milletimizi gururlandırmaktadır. Son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz'de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir. Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz. 'Hazır ol cenge, ister isen sulhu salah' diyen ecdadımıza kulak vererek, ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışı, huzuru, güvenliği daim kılmak için ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizi de yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerle donatmaktayız. Bugün dünyada kendi savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olarak Mavi Vatanımızı korumak, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, haklarımıza göz dikenleri caydırmak için Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürmekteyiz."

Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nde vatan için mücadele eden bütün kahramanları ve şehitleri şükranla anarak Deniz Kuvvetlerinin tüm mensuplarını en kalbi duygularla selamladığını ifade etti. 

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