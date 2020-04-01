Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Erdoğan: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapımız. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor" dedi. Erdoğan, "Kampanyayı devletimiz yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:36
1039 Okunma
Erdoğan: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan il başkanlarına seslendi. 

Video konferans yoluyla yapılan konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; 

En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapımız. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor. 

Tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatlarının ve partimize gönül verenlerin örnek ve öncü olması gerekiyor. Aksilikler kısa sürede yetkili kurumlara bildirilmeli. 

Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımız kendilerini karantinaya alırsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz. 

Amacımız, ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir.

Sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız.

Şehirlerarası ulaşım kısıtlandı ihtiyaç halinde şehir içi ulaşımda da benzer tedbirleri uygulamaya sokabiliriz. 

Üretimin ve ihracatın devam etmesi konusunda kararlıyız.

Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan paralar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. 

Kampanyayı devletimiz yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Tüm kampanyalar sadece devletimizin açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir.

Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa milletimiz vakti saati geldiğinde bunun da cevabını onlara verir. İzinsiz kampanya yürütülemez, yasalar müsaade etmiyor. 

Şahsımın ve kabine üyelerimizin maaşlarından yaptığı yardımlarla başlayan kampanya iş dünyamız, hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenildi.

Ülkemiz son 7 yılda nice saldırılara göğüs gerdi, inşallah bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız.

Bizler milletimizin kapısını seçimden seçime çalanlardan asla olmadık, olmayacağız.

Bugüne kadar eser siyasetiyle, hizmet siyasetiyle milletimizin karşısına çıktık, bundan sonra da aynı yoldan yürüyeceğiz.

Covid-19 nedeniyle ara verdiğimiz ilçe kongrelerimize tehdit ortadan kalkar kalkmaz yeniden başlayacağız.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanKoronavirüsTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Daş 2020-04-01 16:08:02

Allahım sen konuyu biliyorsun amin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Daş 2020-04-01 16:08:05

Allahım sen konuyu biliyorsun amin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü
Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 1 Nisan 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 1 Nisan 2020
Türkiye'de can kaybı 214'e yükseldi
Türkiye'de can kaybı 214'e yükseldi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim