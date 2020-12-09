Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

AB LİDERLER ZİRVESİ

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10-11 Aralık'ta ya Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye bir yaptırım çıkarsa tavrınız ne olur. Zirve öncesi liderlere bir çağrınız olur mu?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Biz, resmi olarak 1963'ten bu yana AB bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bugüne hep sabrettik. Hala da sabrediyoruz. Şu anda atacakları adımlar, verecekleri kararlar nedir bunların hepsini göreceğiz ama samimi olan, dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik gayet dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar."

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar." ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Yunanistan'ı tekrar masaya çağırdığını ancak yine masadan kaçtıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ondan önceki süreçte de sürekli masadan kaçtılar. Özellikle de bir farklı adım da örneğin 'Arnavutluk-Türkiye-Yunanistan arasında bir adım atılsın' dendi bunda da yine ne yazık ki masaya gelmediler. Bu tür hep masadan kaçma, hep yalan üzerine siyaset, böyle bir yaklaşımın içerisindeler. Biz ise dünden bugüne nasıl dik durduysak bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'le alakalı olarak da bizler oradaki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz, bunun yanında Kuzey Kıbrıs'ın haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz, buralardan taviz vermemiz asla mümkün değildir. Ama eğer Yunanistan gerçekten bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz."

"DÜNYADA SİYASET MAALESEF ÇOK ÇİRKİN İLERLİYOR"

Erdoğan, bir gazetecinin ABD seçimleri sonrasında yeni yönetimle birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde nasıl bir süreç beklediğini sorması üzerine, "Ben Biden'la yabancı birisi değilim. Biden'la Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim." karşılığını verdi.

Rahatsızlığı döneminde Joe Biden'ın kendisini evinde ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Yani aklına herhangi bir şey gelen, bakıyorsunuz hemen masaya yaptırımı getiriyor. Yani Türkiye ile Amerika arasında nasıl bir süreç var, yani biz NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da iki önemli ülke değil miyiz? Yani bugün Amerika'dan sonra ilk 5'in içerisinde yer alan NATO ülkelerinden bir tanesi Türkiye'dir ve bunu kendileri de hep itiraf etmişlerdir. Şu anda ise maalesef bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Özelliklede şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Ben şu anda yaptığımız, yapacağımız açıklamaları da erken buluyorum. Sayın Biden şöyle görevi bir üstlensin, görevi üstlendikten sonra herhalde Sayın Biden'la da oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte gerek Türkiye'de gerek Amerika'da bir araya gelip oturup konuştuğumuz gibi yine bunları konuşacağız. Biliyorsunuz uluslar arasında özellikle hele hele siyasette çatışma olmaz, diplomaside özellikle bu konular görüşülerek, anlaşarak bir yol bulunur. Sizin ülkenizden birileri oralara negatif bazı şeyler sufle edebilir o önemli değil, onlar siyasetin acemileridir zaten ama biz Amerika'yla bu süreci çok daha farklı bir şekilde işleteceğimize inanıyorum."