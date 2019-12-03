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Erdoğan: Doğu Akdeniz konusunda gereğini anında yaparız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için Londra’ya hareketinden önce açıklamalarda bulundu.

03 Aralık 2019 Salı 10:40
Erdoğan: Doğu Akdeniz konusunda gereğini anında yaparız

Erdoğan, “Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO’nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.” dedi.

Erdoğan, “Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO’yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz.” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’na ilişkin, “Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma hakkımız saklıdır. Adımlarımızı atarız, gereğini de anında yaparız.” diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Şu anda Fransa’yı Doğu Akdeniz olayı ciddi manada rahatsız ediyor olabilir, Libya ile yaptığımız çalışma da onları ciddi manada rahatsız ediyor olabilir. Attığımız adım, Libya’nın Türkiye’nin egemenlik hakkıdır. Bu egemenlik hakkını biz sizinle tartışmayız. Bunu kendilerine çok açıkça söyleyeceğiz. Egemenlik haklarımızla doğan hakkımızı da sizinle tekrar masaya yatırmayız.”

(BRTK)

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanDOĞUAkdeniZHaberKıbrıs
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Vatandaş20 2019-12-03 12:11:04

Sayın Cumhurbaşkanı çok haklı konuşuyor. Desteklememek mümkün değil.

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Limasollu 2019-12-03 12:41:15

Bu konuda sayın Erdoğan'ı haklı buluyorum

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