Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomiye değinerek faiz ve enflasyon mesajı verdi.

Bir kez daha faizin inmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, en büyük düşmanının faiz olduğunu belirtti.

''BİZDE ESNAF ÖNCELİKLE AHİDİR, KARDEŞTİR''



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''TESK 2 milyonu aşan üye sayısı ile beşeri ve iktisadi hayatımızın temel direklerinden biridir. Esnaf ve sanatkarlar dar günümüzde kapımızı çalan can dostumuz konumundadır. Bizim kültürümüzde esnaf ve sanatkar sadece ticaret erbabı değildir. Bizde esnaf öncelikle ahidir yani kardeştir.

''15 TEMMUZ GECESİ ESNAF KARDEŞLERİMİZ DARBECİ HAİNLERE GÖĞÜSLERİNİ SİPER ETTİLER''

Varlık yokluk mücadelelerimizin hepsinde esnaf ve sanatkarlarımız daima hep ön safya yer aldı. Son olarak 15 Temmuz gecesi esnaf kardeşlerimiz darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler. Birileri tankların arasından kaçarken benim elektrikçi kunduracı kardeşim gece boyunca ölüm kusan silahlara meydan okudu. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızı millet varlığımızın teminatı olarak görüyoruz.

''BUGÜNLERE AKREBİN KISKACINDA YOĞRULARAK GELDİK''

Bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldik. Bedel ödedik çile çektik zorluklara göğüs gerdik. Onca saldırıya ve kalleşliğe rağmen halen başımız dik yaşıyorsak, sebebi miiletimizin değerlerine sahip çıkmasıdır. Devletimiz salgın döneminde vatandaşını sahipsiz bırakmadı. Muhalefetin akla mantığa uymayan abuk sabuk çağrılarına rağmen milletimize bedel ödetecek kararlar almadık. Yaptığımız düzenlemeyle esnaf ve sanatkarların üzerindeki gelir vergisi yükünü tamamıyla kaldırdık.

E-TİCARET KANUNU



Meclis'te methiyeler düzen muhalefetin, kanun çıktıktan sonra dışarıdan gelen talimatlarla AYM'ye götürmesini takdirinize bırakıyorum.

FAİZ VE ENFLASYON MESAJI

En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir. Şu anda yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi? Yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Halkbank Genel Müdürü karşımda Merkez Bankamızla konuşuyoruz. Önümüzdeki para politikası kurulu toplantılarında bunun daha da inmesi gereğini telkin ediyorum. Aramızda maalesef faiz politikasını yüksek faizi savunanlar var. Başta muhalefet olmak üzere onlar da savunuyorlar. Cumhurbaşkanınız düşük faizi savunan politika güdüyor. Enflasyonla bir mücadelemiz var, yılbaşından sonra enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum.

''EN BÜYÜK SIKINTIMIZ OLAN HAYAT PAHALILIĞI VE ENFLASYON SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ''

En büyük sıkıntımız olan hayat pahalılığı ve enflasyon sorununu da çözmek için gayretle çalışıyoruz. Paradan para kazanmaya alışmış tufeylilerin ve mandacı iktisatçıların artık hiçbir geçerliliği kalmamış eski modellere dayalı ezberlerine itibar etmiyoruz.

KAMU BANKALARINA ''YATIRIMCIYI DARDA BIRAKMAYIN'' TALİMATI

Kamu bankalarına talimatım var, o da nedir, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, gerekli desteği vereceksiniz.

''İNGİLTERE'DE STERLİN PATLADI''



İngiltere'de sterlin patladı. Övünüyorlardı. Bugün aldığımız haberlerle patladılar.

''BU AKŞAM PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM''



Bu akşam Sayın Putin ile görüşmemiz olacak ve kendileriyle Ukrayna ile olan sıkıntıları bir değerlendirme fırsatım olacak."