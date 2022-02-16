Erdoğan: En önemli sorunumuz yüksek enflasyondur

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır." dedi.

"EN ÖNEMLİ SORUNUMUZ YÜKSEK ENFLASYONDUR"

Erdoğan, "Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır, emin olun bunların hepsi de geçicidir, konjonktüreldir, bu döneme mahsustur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun da üstesinden, her geçen ay inişini görerek geleceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, hem fiyat hem bunun asgari ücrete oranı bakımından en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir." dedi.

Erdoğan, "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız." dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik." diye konuştu.

Erdoğan, "Elektrikte 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir." dedi.

Elektrikte kademeli tarife hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu'yla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz." diye konuştu.

"KARMA HAYVAN YEMİ YÜZDE 12 İNDİRİMLE SATILMAYA BAŞLANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek için yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pancar üreticimizin marttaki alacaklarını cuma hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz." diye konuştu.