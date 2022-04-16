Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarından en az etkilenen ülkelerden biriyiz

Erdoğan, Antalya'daki Phaselis Tüneli'nin açılışına video bağlantısı ile katıldı.

Phalesis Tüneli'nin ulaşımda büyük kolaylık sağlayacağını belirten Erdoğan “Aynı şekilde ülkemizin en önemli sebze yetiştirme merkezlerinden olan bu bölgeden yola çıkan ürünler kolayca diğer şehirlere ulaşabilecektir. Sadece vakit ve akaryakıt ile 31 milyon lira kazandıracak, karbonda 1.8 ton azaltım sağlayacaktır” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

“Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesi sayesinde şehirlerimizin her biri cumhuriyet tarihinde yapılanların toplamının 5-10 katı hizmetlere kavuşmuştur. Eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinin görüleceği alanların başında ulaştırma gelmektedir. Ülkemizin dört bir yanını otoyol, tren hatları ve havalimanlarıyla donattık. Ulaştırma ve haberleşme 2053 vizyonuyla tüm bu alanlarda ülkemizi önümüzdeki 30 yıllarda çıkaracağımız seviyeyi de milletimizle paylaştık”

“Enerjiden gıdaya madenden teknoloji ürünlerine kadar çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye lojistik ve üretim gücüyle bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerdendir” diyen Erdoğan, açıklamsını şu şekilde sürdürdü:

“Mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumlara itibar edilmemesini istiyorum. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Türkiye siyasi olarak yakı tarihinin en itibarlı konumundadır. Üretim tarafında işler iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda hedeflerimize ulaşmanın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.”