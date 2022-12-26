Erdoğan: Fatih Sondaj Gemimiz 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'ta başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

“Son Kabine toplantımızın ertesi günü Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Zirvesi'ne katılmak için Avaza şehrine gittik. Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ortak iş birliği konularını ele aldığımız zirve gayet başarılı geçti. Türkmenistan'ın sahip olduğu doğal gaz potansiyelini ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına açacak projeleri de zirve gündemimizde yer almıştır.

Amacımız 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır.

2023 sonunda yüzde 30'un altına indirmeyi hedefliyoruz.

Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak çalışmayı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak.

Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz.

Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.

Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz.

Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir. Ahlaksızlardır, ağır konuşuyorum namussuzlardır. Milletimin her bir ferdinden bu tür fırsatçılardan gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kaynaklara yönelterek hak ettikleri dersi vermelerini istiyoruz.

Yetişkinlerin yüzde 25'ini halk eğitim merkezlerinin faaliyetlerine dahil edeceğiz. Okullarda ücretsiz yemek imkanından yararlanan öğrenci sayımızı 5 milyona çıkartacağız.

Suriye'de ülkemize yönelik tehditleri tamamen yok etmek için 30 kilometre derinliğindeki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak, yeni adımlar atacağız.

Terör örgütünün silahlı kapasitesi yanında güç ve destek aldığı tüm kaynaklarını tüm altyapısını imha edecek yeni bir mücadele safhasına geçeceğiz.

Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde Çaycuma-1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin 7/24 esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesi bugün milletimizle yeni bir müjdeyi paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 323 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti.”