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Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde: Toplam rezerv 405 milyar metreküpe ulaştı

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaretinde konuşarak Tuna1’de toplamda 405 milyar metre küp doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 16:48
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Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde: Toplam rezerv 405 milyar metreküpe ulaştı

Türkiey Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan Karadeniz’deki Tuna1’de toplamda 405 milyar metre küp doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti. 

Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı.

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