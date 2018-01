Erdoğan, Fransa'da Macron'la görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile terörle mücadelede örnek teşkil eden iyi bir işbirlikleri olduğunu ve terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceklerini belirterek, "Türkiye-AB ilişkilerinde iki yüzlülükten çıkmak gerekiyor." dedi.



Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyetler arası ve baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.



Türkiye ile Fransa arasında eski, güçlü ve yakın ilişkilerin olduğunu belirten Macon, Erdoğan ile görüşmesinde ortak sorunları, ikili ve bölgesel konuları ele aldıkların ifade etti.



Macron, Türkiye’nin, NATO ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içerisinde yer almasının, iki ülke arasında bağı güçlendirdiğini söyledi.



Her iki ülkede Fransız ve Türk vatandaşları olduğunu ve ortak noktaların bulunduğunu ifade eden Macron, "(Türkiye ile) terörle mücadelede örnek teşkil eden iyi bir işbirliğimiz var. Terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz." dedi.



Macron, Erdoğan ile terörle mücadelenin önemi konusunda aynı düşündüklerini ifade ederek, "Fransa'da terör örgütü olarak kabul ettiğimiz PKK ile özellikle finansı sağlayan şebekelerle mücadele etmek için gereken önlemleri alıyoruz." açıklamasında bulundu.



Bütün terör örgütleri ile mücadelenin devam edeceğini ifade eden Macron, nisan ayında düzenlenecek zirvenin bu amaca hizmet edeceğini söyledi.



Macron, Sinop’ta nükleer santralin önemli olduğunu hatırlatmak istediğini belirterek, son aylarda tarım alanında 5 bin 700 ton ihracat yapıldığını, tavuk eti, meyve ve sebze konusunda çalışmaları ilerletmek istediğini kaydetti.



Suriye’deki iç savaşın Türkiye’de 3 milyon sığınmacının ağırlanmasıyla sonuçlandığını bildiğini belirten Macron, terör örgütü DEAŞ ile savaşın kazanıldığı zaman Suriye'de istikrarın sağlanacağını ifade etti.



Macron, Suriye meselesi ile ilgili, siyasi açıdan taraflı olduğu için Astana ve Soçi'nin bir sonuca götürmeyeceğini belirtti.



Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilere değinen Macron, "Türkiye-AB ilişkilerinde iki yüzlülükten çıkmak gerekiyor." diye konuştu.



Macron, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu bildiğini ve saygı duyduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat hikayesini ve geçmişte özgürlüklerden mahrum kaldığını biliyorum." ifadesini kullandı.



Türkiye’deki üniversite öğretim üyelerinin ve gazetecilerin durumunu da ele aldığını kaydeden Macron, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir liste ilettiğini dile getirdi.



Macron, Avrupa’da aktif olan teröristler konusunda kendileri de dikkatli olacaklarını söyledi.



İKİ ÜLKE ARASINDA 3 ANLAŞMA İMZALANDI



Basın toplantısı öncesinde Erdoğan ve Macron’un huzurunda Türkiye ve Fransa arasında üç anlaşma imzalandı.



Buna göre, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-B Sözleşmesi (Kavram Tanımlama Çalışması Sözleşmesi)", Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, ROKETSAN ve ASELSAN yetkilileri ile EUROSAM Genel Müdürü Abdoulaye Samba tarafından imza altına alındı.



"Türk EXIMBANK ve Bpifrance Assurance Export Arasında Karşılıklı Reasürans Anlaşması"na ise Türk EXIMBANK Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile Bpifrance Assurance Export Genel Müdürü Christophe Viprey imza koydu.



"Türk Hava Yolları AO ile Airbus SAS arasında Mutabakat Zaptı" ise THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Airbus Yönetim Kurulu Başkanı Tom Enders tarafından imzalandı.

* * *

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin, "Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Yani belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Zira sürekli olarak 'ne olur artık bizi de alıverin' diyecek halimiz de pek yok" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katıldıkları heyetler arası resmi öğle yemeği ve gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından Elysee Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.



Mevkidaşı Macron'un daveti üzerine Fransa'yı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverliklerden dolayı teşekkürlerini ifade etti.



İki ülke arasındaki 500 yılı aşkın mazisi olan dostuluğun bugün çok daha farklı bir şekilde atılan adımlar ve yapılan anlaşmalarla güçlenerek devam ettiğini gördüğünü vurgulayan Erdoğan, gerek heyetler arası çalışma yemeği ve gerekse ikili görüşmelerde siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel konuların ele alındığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinde ikili ilişkiler, bölgesel ilişkiler ile uluslararası camiadaki gelişmeleri ciddi anlamda ele alma ve değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.



"Türkiye-Avrupa Birliği süreci içinde ne yazık ki sene 63, sene 2017. 54 yıldır bu kapıda bekletilen bir ülke." ifadesini kullanan Erdoğan, Fransa'nın Avrupa Birliği'nin önemli bir ayağını oluşturduğunu ve bu konuları da aralarında müzakere ettiklerini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye gibi bir başka ülke Avrupa Birliği içinde yok. Gerekçelerini sunmaya gelince Avrupa Birliği bize gerekçe de sunamıyor ve öyleki ilk zamanlar 15 fasıl üzerinden bizi engellerken daha sonra bize yönelik bu fasılların sayısı 35'e çıktı ve bu 35 fasıl daha sonra da yine bir farklı yaklaşımla faslın açılması ama kapatılması noktasına gelince kapatılması da olmadı, bunları da yaşadık hala da yaşıyoruz. Tabii bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor, yani belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Zira sürekli olarak 'ne olur artık bizi de alıverin' diyecek halimiz de pek yok, bakın bunu Fransa'dan söylüyorum, buradan dillendiriyorum, sesleniyorum." değerlendirmesinde bulundu.



İki ülkenin NATO'da beraber olduğunu anımsatan Erdoğan, "Yani bizim bir stratejik ortaklığımız da var askeri alanda bu da bize birbirimize yönelik bir güç katıyor. Nitekim bugün burada EUROSAM ile ilgili bir anlaşmayı da imzalamış olduk ki bu çok çok önemli bir adım. Bir diğer NATO ülkesi İtalya'yı da içine alacak şekilde üçlü bir anlaşmanın adımını da böylece atmış olduk. Şimdi bundan sonrası süratle yola çıkmak ve süratle de bu işin üretimine geçmek." diye konuştu.



Gıda ile ilgili atılan adımın da önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu konuda da yine Türkiye-Fransa ilişkilerinin ikili anlamda nereye geldiğini gösteriyor. Hedef nedir? Hedef 20 milyar avro gibi bir ticaret hacmine ulaşabilmek. Bu Fransa Türkiye el ele verdiği zaman yapılmayacak bir ticaret hacmine ulaşma değildir, yapılır bu ve bunu başarabiliriz. Bütün mesele buradaki ilgili bakanlarımızın ve ilgili birimlerimizin, ticaret odalarımızın dayanışma içinde atacakları adımdır." diye konuştu.



Bir başka önemli adımın da Türk Hava Yolları ve AİRBUS arasındaki anlaşmanın imzalanması olduğunu dile getiren Erdoğan, buna "Hayırlı olsun" demekten başka bir şeyin kendilerine düşmediğini ifade etti.



ASELSAN, ROKETSAN ve EUROSAM konsorsiyumu olarak adım attıklarını belirten Erdoğan, bunun her iki ülke için de hayırlı olmasını temenni etti.



İki ülkenin EXIMBANK'larının da bir adım attığını anımsatan Erdoğan, bunun ekonomik ilişkilerin gelişmesine çok ciddi katkılar sağlayacağını, bundan da beklentilerinin çok farklı olduğunu söyledi.



Üzerinde durulması gereken esas konunun terörle mücadele olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin terör konusunda 35-40 yıldır ciddi bedeller ödediğini, Fransa'nın da bu mücadelesini ve ödediği bedelleri bildiğini ifade etti.



Türkiye'de şu anda mültecilere yönelik kampların dışında yaşayan Suriyelilerin sayısının 3,5 milyona ulaştığını dile getiren Erdoğan, ayrıca 260-270 bin insanın da çadır ve konteyner kentlerde barındığını anımsattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunların bütün bakımı bize ait, sivil toplum örgütlerimize ait. Biz bunlara yönelik şu ana kadar 30 milyar dolar harcama yaptık. Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu söz vardır, ama bu söz yerine gelmemiştir. Kendileriyle görüştüğümüzde 'Şu anda plana aldık, verdik veriyoruz' hep demişlerdir, verilen bir şey yok. Şu ana kadar verdikleri rakam 900 milyon ne yazık ki avrodur. Aynı şekilde Dünya Mülteciler Komisyonuna bakıyorsunuz oradan da ciddi bir rakam gelmiyor, son olarak herhalde bir 600 milyon doları buldu, oradan gelen de bu. Fakat biz bütün bunlara rağmen bu yolda geri adım atmayacağız, yine buralardan gelen mültecilere en büyük desteği vermeye devam edeceğiz çünkü bunu bir insani, bir vicdani mesele olarak görüyoruz."

* * *

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Batı, her zaman bize 'Yargı bağımsızdır' diyor. Türkiye'de yargı bağımlı değil ki. Türkiye'de de yargı bağımsız. Ve bağımsız yargı, kendi kararını kendisi oluşturuyor. Kendisi de kararını veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı isimler verdi. Ben, Adalet Bakanlığımızdan onlarla ilgili bilgileri temin ederek kendilerine göndereceğim." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elyse Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler.



Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesinin yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Her an DEAŞ'la mücadelemiz süreceği gibi şimdi dostlarımıza sesleniyorum; aynı şekilde PYD/YPG, PKK'nın yan kollarıdır. Bunlara karşı da aynı mücadeleyi bizim beraber vermemiz gerekir." diye konuştu.



Erdoğan, "Maalesef bazı dostlarımız bu konuda bakıyorsunuz hala YPG'yi, PYD'yi yanlarına almak suretiyle, DEAŞ'a karşı mücadele ettiklerini sanıyorlar. Halbuki DEAŞ'a karşı yeni yeni planlamalar yapılıyor ve onlara daha farklı yaşam zeminleri hazırlanıyor. Bu konuda da bence uyanık olmak, istihbarat örgütlerimizin birbirleriyle olan dayanışmasını, bilgi akışını daha ileri seviyelere taşımamız gerekir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



- "İki devletli bir Filistin meselesini görüştük"



Fransa'da nüfusu 700 bin civarında olan ve Fransız toplumuna büyük ölçüde entegre olmuş soydaşların bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Onların bir 'köprü görevi' görmesi de bizi ciddi manada mutlu etmektedir." dedi.



Erdoğan, Macron ile görüşmesinde Suriye, Irak, Filistin, İsrail-Filistin ilişkilerini ve 'iki devletli bir Filistin meselesini' ele aldıklarını aktardı.



Birleşmiş Milletler'deki oylamanın getirisi ve götürüsünü de görüşme imkanı bulduklarını kaydeden Erdoğan, "Biz olaylara duygusal yaklaşmıyoruz ama olayları değerlendirirken de hakkın teslim edilmesi gerektiğini ortaya koyuyoruz. Bunu yapmamız lazım." ifadesini kullandı.



"Ben güçlüyüm, güçlü olduğuma göre haklıyım" yaklaşımının yanlışlığına dikkati çeken Erdoğan, "Güçlü olmak, haklılık sebebi değildir. Güç, haktan gelir, eğer haklıysanız güçlüsünüz, haklı değilseniz güçlü değilsiniz. Er veya geç bütün her şeyinizi kaybetmeye mahkum olursunuz. İşte bunun örneklerini de böylece görmüş olduk. Libya'da, Mısır'da aynı sıkıntılar yaşanıyor, bir el buraları sürekli olarak maalesef karıştırıyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri arasında yaşananlara da değinerek, "Gerçekten dostum Macron, o dönem içerisinde kendisi de şahsım da sürekli olarak telefon diplomasisiyle buralarla görüşmelerimiz oldu. Nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl bunları çözebiliriz, bunları sürekli aramızda da görüştük." diye konuştu.



"Kudüs-Filistin" konusunda ilerki dönemde atılabilecek adımlarda da Fransa ile yakın istişare içerisinde olunacağına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Fransa ile özellikle diyaloğumuz 'Suriye' konusunda da kararlı bir şekilde devam edecek. Ayrıca Suriye konusunda fikirdaş ülkelerle, dışişleri bakanlarımızın bir araya gelmesi ve yapacakları toplantılar neticesinde de müşterek adımları nasıl atarız, bunları da belirleyeceğiz.



Bir diğer konu özellikle Fransa'da, FETÖ mensuplarına yönelik hassasiyet çok önem arz ediyor. Buralarda dernekleriyle, vakıflarıyla, iş yerleriyle adeta kurumsallaşıyorlar. PKK aynı şekilde kurumsallaşıyor. Yani buralardaki hassasiyet eğer gözden kaçırılırsa inanıyorum ki yarın sıkıntısı bunun çok farklı olacaktır. Çünkü bunları biz ağır ödedik. İşte biz 15 Temmuz'da, bildiğiniz gibi, 251 şehidimiz oldu. FETÖ, bize maalesef bu bedeli ödetti. 2 bin 193 vatandaşımız gazi oldu. Bu terör örgütü bize bu bedeli ödettti. Artık dostlarımız aynı bedeli ödesin istemiyoruz. Biz şu anda içeride FETÖ, PKK, DEAŞ ile bu mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz ama kararlıyız."



Erdoğan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Dolayısıyla Batı, her zaman bize 'Yargı bağımsızdır' diyor. Türkiye'de yargı bağımlı değil ki. Türkiye'de de yargı bağımsız. Ve bağımsız yargı, kendi kararını kendisi oluşturuyor. Kendisi de kararını veriyor. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı isimler verdi. Ben Adalet Bakanlığımızdan onlarla ilgili bilgileri temin ederek, kendilerine göndereceğim.



Fakat şunu bilmelerini isterim; terör kendi kendine oluşmuyor, terörün ve teröristin bahçıvanları vardır. Bu bahçıvanlar işte o 'düşünce adamıdır' diye bakılanlardır. Onlar, gazetelerin köşelerinden orayı sularlar, oranın bahçıvanı, fikir babaları, düşünce babaları olarak işte onları yetiştirirler ve bir gün gelir bakarsınız ki bu insanlar karşınıza terörist olarak çıkarlar. Biz bunun bedelini 35 bini aşkın şehit vererek ödedik. Temenni ederim ki Fransa böyle bir bedeli ödemez."