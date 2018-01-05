Erdoğan, Fransa yolcusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak Fransa’nın başkenti Paris’e gitti.

Hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye ve Fransa arasındaki iş birliğinin bölgesel ve uluslararası barış bakımından da hayati önem taşıdığına inandığını belirten Erdoğan, “Macron ile pek çok konuda yakın temas halindeyiz. Kapsamlı ve güçlü bir ortaklık temelinde, özellikle bu ziyareti çok önemsiyorum” dedi.

Erdoğan, Macron ile ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacaklarını aktararak, “İstişarelerimizi sürdüreceğiz. İşbirliğinin hayati önem taşıdığına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Macron ile ekonomi, ticaret, savunma sanayi, terörle mücadele gibi iki ülke için öncelik taşıyan alanlarda iş birliğini ele alacaklarına işaret eden Erdoğan, AB ve Kıbrıs’a ilişkin son gelişmeleri de ele alacaklarını kaydetti.