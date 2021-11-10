Erdoğan: Gazi hayatta olsa partiden sopayla kovalardı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Amacımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülkemizi layık olduğu seviyeye çıkarmaktır. Her alanda kurduğumuz sağlam altyapı üzerinde, siyasi ve ekonomik gücüyle dünyanın birinci liginde iddia sahibi bir Türkiye inşa etmenin gayreti içindeyiz.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Küresel krizlerin üstesinden başarıyla gelen hangi engelle karşılaşırsa karşılaşsın mücadeleden vazgeçmeyen bir ülke olarak hedeflerimize ilerliyoruz. Yeni hizmetlerle Cumhuriyeti yaşatmak için gece gündüz çalışıyoruz.

"ASIL ÖNEMLİ OLAN ATATÜRK'Ü ANLAMAK"

Atatürk'ü anmak elbette önemlidir, ama asıl olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru tespit ederek anlamaktır. Dilinden Atatürk'ün ismini düşürmeyen ama onu anlamakta gayret göstermeyen bir kesim hep olmuştur.

"2 BİN YILLIK DEVLET SİLSİLEMİZİN DEVAMI"

Milli iradenin üstünlüğü temeline inşa eden yeni devletimizin 2 bin yıllık devlet silsilemizin devamı olduğu unutulmamıştır. Milletimiz her tökezlemenin ardından devletine daha güçlü sahip çıkarak dost, düşman herkese göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görev yaptığı yerler ve ulaşmak istediği yerler size tanıdık gelmiştir. Mustafa Kemal Suriye'de, Libya'da, Kafkas sınırında...

"HANİ ATATÜRK'ÜN İZİNDEN GİDİYORDUNUZ?"

Bize Suriye'de Libya'da ne işiniz var diyorlar. Hani siz Atatürk'ün izinden gidiyordunuz? Mustafa Kemal milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği her yerde bulunmuş ve savaşmıştır. Biz New York'ta BM'nin tam karşısında Türkevi inşa ettik. Neden inşa ettiniz diyenler olabilir. Biz en güzel mesajı verdik.

"ÇARPIK BİR ATATÜRK İSTİSMARI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Türkiye bugün de Suriye'de, Libya'da, Kafkaslar'dadır; Bugün de Avrupa ve dünyada öncü bir diplomatik mücadele vermektedir. Peki Atatürk isminin arkasına sığınanlar ne yapıyorlar? Kendi ülkeleri aleyhine ne varsa onun değirmenine su taşıyorlar. Çarpık bir Atatürk istismarı ile karşı karşıyayız.

BÜYÜKELÇİLERE ŞİKAYET TEPKİSİ

Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edenlerden bir şey olur mu? Türkiye bunca güvenlik krizi yaşadı, terör örgütleri sardı, ekonomik tuzaklara maruz kaldı. Eğer bu ülkede Gazi'nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz. Gazi hayatta olsaydı onları bu partiden sopayla kovalardı.Kiminle mücadele etmek gerekiyorsa mücadeleyi sürdüreceğiz."