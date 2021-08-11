Erdoğan, "Gerek İran kapısından gerek Irak'tan duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Buralarda yükselen duvarlar bu düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için." dedi.

Erdoğan, "Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak. Bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde Afganistan'daki barışı sağlamamız da mümkün olmaz." ifadelerini kullandı.