Erdoğan: Hedef İçişleri Bakanı değil, Türkiye’dir

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ramazan ayını ve Ramazan bayramını geride bırakıp şimdiden Kurban bayramnının heyecanını duymaya başladık.

Salgın şartları sebebiyle gönlümüzce Ramazan ve bayram geçirememiş olsak da hamdolsun sağlığımız ve umutlarımız dipdiri ayaktadır. Salgın sürecinde milletimizin hem sağlığını gem aşını ve işini korumak için tüm imkanları seferber ettik.

Koronavirüsle mücadele

Yaptığımız harcamalar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Yaklaşık 645 bin emekli maaşını 1500 liraya çıkarttık. Tüm emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 1100 liraya yükselttik. Desteklerden 1 milyon 200 bin esnafımız yararlandı. Salgın desteklerinin tutarı 67 milyar lirayı buluyor. Yaklaşık 400 bin firmanın faydalandığı kredilerin tutarı 315 milyar TL'yi geride bırakmıştır. 661 milyar liralık kaynakla milletimizin yanında olduk. Nefes kredisi için çalışmalara başlandı. Çiftçilerimiz için de hububat ve bakliyat alım fiyatını ilan ettik.

Sert ekmeklik buğdayın ton başıını 2 bin 250 liraya yükselttik. Bakliyatta alım fiyatını kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 liraya çıkardık. Çayda da üreticilerimizin yüzlerini güldürecek şekilde kilo fiyatını 4 TL olarak belirledik. Üreticiyi kolayan, tüketiciyi koruyan yeni mahsül fiyatları sezonunun hayırlı olmasını diliyorum.

"Tuzakları bozacağız"

Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde, insanımızın elindeki işte bu büyük imkanı alarak, özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır.

Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimse şüphe etmesin. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor.

Siyasi partilere teşekkür

Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik. Dün parlamentomuzda memnuniyet verici bir seçim yapıldı. HSK milletvekillerimizin iradesiyle tecelli etmiş oldu. Bu vesileyle HSK adaylarının belirlenmesinde uzlaşmayı öne çıkaran parti ve milletvekillerine teşekkür ediyorum.

Yeni Anayasa çalışmaları

Siyaset kurumunun demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir anayasa yapacağına inanıyorum.Yeni anayasa milletin vicdanından çıkacak yarınlarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.

Dördüncü yargı paketi

Reform çalışmalarımızın yeni bir halkasını oluşturan dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak.

Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor. Hemen ardından beşinci yargı paketi için kolları sıvıyoruz.

FETÖ ile mücadele

Coğrafyamızda türemiş en sinsi ve tehlikeli terör örgütlerinden biri olan FETÖ'yü devlet ve toplum hayatımızdan kazıyıp atmak için yoğun bir çaba gösterdik.

FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle açığa çıkan, MİT tırları hadisesiyle derecesi yükselen, 15 Temmuz darbe girişimiyle de zirveye ulaşan ihanetlerine karşı milletimizle birlikte şanlı bir mücadele yürüttük.

Bugün Türkiye, birliğine, beraberliğine, istiklaline, istikbaline sıkı sıkıya sahip çıkıyorsa, işte bu mücadeleler sayesindedir. Aynı şekilde, irili-ufaklı pek çok terör örgütünü eylem yapamaz hale getirerek, saf dışı bıraktık.

Meral Akşener'e tepki

Nerede nasıl bir adım atılacağını bilmek lazım. Sen Rize'nin uşağına hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan yapılacak olan işte budur. Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler.

Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar. Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Bunlar daha iyi günler. Ahde vefa denilen bir şey var. Bu millet unutmaz. Saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun oturmasını istedik. Buna da devam ediyoruz.

Organize suç örgütü tartışması

Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik.

Suç çetelerinin uluslararası ajanların cirit attığı Türkiye'yi güvenli bir ülke haline getirdik. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye’yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik.

Son 3,5 yılda 530 binin üzerinde operasyon yapılarak 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alındı, bunlardan 85 bini tutuklandı. 63 milyar lirayı geçen uyuşturucu malzeme bu operasyonlarda ele geçirildi. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde uyuşturucuya bağlı ölümler üçte bir oranında azalmıştır.

"İçişleri Bakanımızın yanındayız"

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız.

Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir.

Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız.

Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız, hiç endişeniz olmasın. Buradan sesleniyorum; Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın.

İbn Haldun, 'Geçmiş, geleceğe suyun suya benzediğinden daha çok benzer' diyor. Bugün kılıktan kılığa girerek ülkemizi ve milletimizi kara bir tablonun içine yerleştirmek isteyenler, aslında dünün tekrarından başka bir şey yapmıyor. Suç örgütleri mensuplarını kullanarak, yalanları ve iftiralarıyla ülkemiz kamuoyunu esir olmaya, yönlendirmeye, devleti ve siyaseti dizayn etmeye heveslenenlere aradıkları fırsatı bugüne kadar vermedik, bugün de vermeyeceğiz.

Eski Türkiye'nin hastalığı olan siyaseti ve toplumu, suç çeteleri, terör örgütleri, medya mecraları, çeşitli isimler altındaki uluslararası kuruluşlar eliyle düzenleme gayretlerinin yeniden hız kazandığını görüyoruz. Bu yöntemi FETÖ de, güvenlik birimleri ve yargı içindeki mensupları vasıtasıyla elde ettiği malzemeleri dilediği gibi şekillendirmek suretiyle, uzunca bir süre sinsice ve pervasızca kullanmıştır.

"Seçim Haziran 2023'te"

Erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nerede aldıkalrı bellidir. Erken seçim diye boşuna tutturmayın, seçim 2023 Haziran'dadır.

Milletimizin her bir ferdinin hakkını, hukukunu, geleceğini nasıl gözettiysek inşallah yarın da aynı şekilde halkımızın emrinde çalışmayı, mücadele etmeyi, yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.

Her dönemde olduğu gibi bugün de, yürütülen iftira ve yalan kampanyalarının esas amacı, milletin güvenlik ve adalet hassasiyetini kullanarak, iktidar yolunu zahmetsizce ve maliyetsizce açabilmektir.

Ülkemizde, maalesef, dün vesayet güçlerinden, terör örgütlerinden, kirli ekonomik aktörlerden, bugün suç çetelerinden medet umacak kadar çapsız, sığ, ilkesiz, ufuksuz bir muhalefet anlayışı vardır.

Kendini kullandırmaya, ülke düşmanlarının değirmenine su taşımaya, milletin umutlarını küçük hesaplarına meze etmeye bu kadar gönüllü bir muhalefetin olduğu yerde, terör örgütlerine de, çetelere de gün doğuyor.

CHP'ye tepki

Şu anda CHP Genel Merkezi, hırsızların, onları koruyanların işgali altındadır. CHP Genel Merkezi tacizlerin, onları koruyanların işgali altındadır. CHP Genel Merkezi suç örgütlerine payandalık yapanların işgali altındadır. Milletimiz yularlarını suç çetelerine ve yeminli Türkiye düşmanlarına verenlere dersini vermektedir, vermeyi sürdürecektir.

"Yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz"

Cemaziyel evveli belli, cemaziyel ahiri de ortada bulunan AK Parti olarak dün; vesayete karşı nasıl mücadele ettiysek. Siyaset ve toplum mühendislerine nasıl meydanı bırakmadıysak. Uluslararası alanda ülkemizin başını nasıl dik tuttuysak. Türkiye'nin 81 vilayetinin her karışını nasıl eserlerimizle ve hizmetlerimizle donattıysak. Terör örgütlerinin tamamının başını nasıl ezdiysek. Demokrasiyi ve özgürlükleri nasıl gözümüz gibi koruyup geliştirdiysek. Milletimizin her bir ferdinin hakkını, hukukunu, geleceğini nasıl gözettiysek. İnşallah yarın da aynı şekilde halkımızın emrinde çalışmayı, mücadele etmeyi, yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.

Yapay zeka ile kontrol edilen silahlı insansız savaş uçağımızı inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz.